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Львовский вентиляционный завод готовит запуск нового производственного корпуса

Львовский вентиляционный завод
Львовский вентиляционный завод расширяет мощности. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Львовский вентиляционный завод завершил строительство второй очереди производственных помещений. Оборудование уже приобретено и по плану будет смонтировано до конца 2026 года. Новый корпус позволит предприятию удвоить объем производства.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Львовский вентиляционный завод производит воздуховоды, шумопоглотители, а также комплектующие систем вентиляции для нужд промышленности, торговли, гостиниц и бизнес-центров.

Объем инвестиций во вторую очередь предприятия составил около $1,5 млн. Для реализации проекта завод воспользовался инструментами политики "Сделано в Украине", в частности, программой доступных кредитов "5-7-9", а также грантом на оборудование для перерабатывающей промышленности.

Кроме того, предприятие готовится приобщиться к государственной программе компенсации 15% стоимости украинской техники.

Фото 2 — Львовский вентиляционный завод готовит запуск нового производственного корпуса
Фото 3 — Львовский вентиляционный завод готовит запуск нового производственного корпуса
Фото 4 — Львовский вентиляционный завод готовит запуск нового производственного корпуса
Фото 5 — Львовский вентиляционный завод готовит запуск нового производственного корпуса
Фото 6 — Львовский вентиляционный завод готовит запуск нового производственного корпуса
Фото 7 — Львовский вентиляционный завод готовит запуск нового производственного корпуса

В 2025 году объем производства Львовского вентиляционного завода вырос на 30%. В 2026 году темпы роста сохраняются на таком же уровне. Предприятие имеет полный производственный цикл и сейчас перерабатывает около 55 тонн листового металла в месяц. Для строительства третьей очереди завода запланированы инвестиции в размере $2,5 млн.

Инвестор завода ранее занимался импортом вентиляционного оборудования, а теперь сконцентрирован на развитии производства в Украине. Запуск первой очереди завода с инвестициями около $1 млн произошел в 2022 году через несколько месяцев после полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что завод "Лубнымаш" в Полтавской области начал строительство производственного комплекса площадью 6 тыс. кв. м. На новой площадке будут производить силосы большой емкости – до 50 тыс кубометров. Инвестиции в новый проект составляют $2 млн.

Автор:
Светлана Манько

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