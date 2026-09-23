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Новини
Дата публікації

Львівський вентиляційний завод готує запуск нового виробничого корпусу

Львівський вентиляційний завод
Львівський вентиляційний завод розширює потужності. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Львівський вентиляційний завод завершив будівництво другої черги виробничих приміщень. Обладнання вже придбане й за планом буде змонтовано до кінця 2026 року. Новий корпус дозволить підприємству подвоїти обсяги виробництва. 

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Львівський вентиляційний завод виробляє повітропроводи, шумопоглиначі, а також комплектуючі систем вентиляції для потреб промисловості, торгівлі, готелів та бізнес-центрів.

Обсяг інвестицій у другу чергу підприємства склав близько $1,5 млн. Для реалізації проекту завод скористався інструментами політики “Зроблено в Україні”, зокрема програмою доступних кредитів “5-7-9”, а також грантом на обладнання для переробної промисловості.

Крім того, підприємство готується долучитись до державної програми компенсації 15% вартості української техніки.

Фото 2 — Львівський вентиляційний завод готує запуск нового виробничого корпусу
Фото 3 — Львівський вентиляційний завод готує запуск нового виробничого корпусу
Фото 4 — Львівський вентиляційний завод готує запуск нового виробничого корпусу
Фото 5 — Львівський вентиляційний завод готує запуск нового виробничого корпусу
Фото 6 — Львівський вентиляційний завод готує запуск нового виробничого корпусу
Фото 7 — Львівський вентиляційний завод готує запуск нового виробничого корпусу

У 2025 році обсяги виробництва Львівського вентиляційного заводу зросли на 30%. У 2026 році темпи зростання зберігаються на такому ж рівні. Підприємство має повний виробничий цикл і наразі переробляє близько 55 тонн листового металу на місяць. Для будівництва третьої черги заводу заплановані інвестиції обсягом $2,5 млн.

Інвестор заводу раніше займались імпортом вентиляційного обладнання, а тепер сконцентровані на розвитку виробництва в Україні. Запуск першої черги заводу з інвестиціями близько $1 млн відбувся у 2022 році за кілька місяців після повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що завод “Лубнимаш” у Полтавській області почав будівництво виробничого комплексу площею 6 тис. кв. м. На новому майданчику вироблятимуть силоси великої місткості - до 50 тис кубометрів. Інвестиції в новий проект становлять $2 млн.

Автор:
Світлана Манько

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