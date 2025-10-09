Люксембург стал первой страной еврозоны, инвестировавшей государственные средства в биткоин

Люксембург официально стал первым государством еврозоны, чей суверенный фонд инвестировал в биткоин. Межпоколенческий суверенный фонд благосостояния (FSIL) выделил 1% своих активов на покупку биржевых фондов (ETF), отслеживающих стоимость первой криптовалюты.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Сoindesk .

Об этом во время презентации бюджета на 2026 год в Палате депутатов заявил министр финансов страны Жиль Рот. По его словам, решение принято в рамках обновленной инвестиционной политики FSIL, утвержденной правительством в июле 2025 года.

"Эта инвестиция демонстрирует зрелость нового класса активов и подчеркивает лидерство Люксембурга в сфере цифровых финансов", - отметил директор Казначейства Люксембурга Боб Киффер.

FSIL была создана еще в 2014 году для формирования резервов в пользу будущих поколений. В настоящее время активы фонда составляют около 730 млн. долларов, большинство из которых размещено в надежных облигациях. В то же время, обновленная стратегия позволяет инвестировать до 15% активов в так называемые альтернативные направления — частные акции, недвижимость и криптоактивы.

Инвестиции в биткоин фонд осуществил через биржевые фонды (ETF), чтобы минимизировать операционные риски.

"Некоторые скажут, что мы опоздали или вложились слишком мало, но для FSIL это оптимальный баланс между осторожностью и сигналом доверия к потенциалу биткоин", - добавил Киффер.

Кроме Люксембурга, в Европе биткоинами также владеют Финляндия, Грузия и Великобритания. Однако в большинстве случаев криптоактивы попали в государственную собственность после конфискаций, в то время как Люксембург стал первым, кто сделал это как инвестицию.

Напомним, бы иткоин утром 14 августа установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $124 тысяч. Позже главная криптовалюта подешевела на 2 тысячи долларов и на время публикации стоила почти 122 тысячи долларов.