Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Готівковий курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,60

48,43

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Люксембург став першою країною єврозони, яка інвестувала державні кошти у біткоїн

Люксембург
Люксембург інвестував державні кошти у біткоїн / Depositphotos

Люксембург офіційно став першою державою єврозони, чий суверенний фонд інвестував у біткоїн. Міжпоколіннєвий суверенний фонд добробуту (FSIL) виділив 1% своїх активів на купівлю біржових фондів (ETF), що відстежують вартість першої криптовалюти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Сoindesk.

Про це під час презентації бюджету на 2026 рік у Палаті депутатів заявив міністр фінансів країни Жиль Рот. За його словами, рішення ухвалене в межах оновленої інвестиційної політики FSIL, яку уряд затвердив у липні 2025 року.

"Ця інвестиція демонструє зрілість нового класу активів і підкреслює лідерство Люксембургу у сфері цифрових фінансів", — зазначив директор Казначейства Люксембургу Боб Кіффер.

FSIL було створено ще у 2014 році для формування резервів на користь майбутніх поколінь. Нині активи фонду становлять близько 730 млн доларів, більшість із яких розміщено у надійних облігаціях. Водночас оновлена стратегія дозволяє інвестувати до 15% активів у так звані альтернативні напрямки — приватні акції, нерухомість та криптоактиви.

Інвестиції у біткоїн фонд здійснив через біржові фонди (ETF), щоб мінімізувати операційні ризики.

"Дехто скаже, що ми запізнилися або вклали надто мало, але для FSIL це оптимальний баланс між обережністю та сигналом довіри до потенціалу біткоїн", — додав Кіффер.

Окрім Люксембургу, у Європі біткоїнами також володіють Фінляндія, Грузія та Велика Британія. Однак у більшості випадків криптоактиви потрапили до державної власності після конфіскацій, тоді як Люксембург став першим, хто зробив це як інвестицію.

Нагадаємо, біткоїн зранку 14 серпня встановив новий історичний рекорд, перевищивши позначку у $124 тисяч. Пізніше головна криптовалюта подешевшала на $2 тисячі і на час публікації коштувала майже $122 тисячі.

Автор:
Тетяна Гойденко