Майнинг биткоинов в Китае восстанавливается после запрета 2021 года: страна снова третья в мире

биткоины
В Китае возобновили майнинг биткоинов / Freepik

Несмотря на официальный запрет, введенный в 2021 году, майнинг биткоинов незаметно возобновляется на территории Китая. Индивидуальные и корпоративные майнеры используют преимущества дешевой электроэнергии и бума центров обработки данных в некоторых энергетически богатых провинциях, в частности, в Синьцзяне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Китай, до 2021 года являвшийся мировым лидером по майнингу криптовалют, резко сократил свою долю после запрета Пекина. Однако, по данным Hashrate Index, по состоянию на конец октября его доля на мировом рынке майнинга выросла до 14%, что вновь вывело страну на третье место в мире.

Это возрождение подтверждает и производитель майнинг-ригов Canaan, фиксируя быстрое возобновление продаж в Китае. Это может стать дополнительной поддержкой спроса и цены на крупнейшую в мире криптовалюту.

Причины восстановления

Частный майнер Ван из провинции Синьцзян отметил, что ключевым фактором является избыток энергии. "Многие энергии невозможно передать из Синьцзяна, поэтому ее потребляют в форме крипто-майнинга", — пояснил он.

Восстановление совпало с достижением цифровых активов рекордных максимумов в октябре, что было поддержано прокриптовалютной политикой президента США Дональда Трампа и ростом недоверия к доллару. Это сделало майнинг криптовалют более прибыльным, несмотря на дальнейшее снижение цены биткона примерно на треть от октябрьского пика.

Патрик Грюн, генеральный директор Perpetuals отметил: "Возрождение майнинговой деятельности в Китае является одним из важнейших сигналов, которые рынок видел за последние годы". По его мнению, "даже намеки на смягчение политики Китая могут стать попутным ветром для позиции биткоина как глобального, устойчивого для государств актива".

Другим фактором, способствовавшим восстановлению, стал избыток электроэнергии и вычислительной мощности, возникший после чрезмерных инвестиций в центры обработки данных со стороны местных властей Китая, испытывающих финансовые затруднения.

Официальный орган планирования Китая, Национальная комиссия по развитию и реформам, пока не комментирует эту ситуацию на рынке КНР.

Напомним, 21 ноября рынок криптовалют охватил массовый отток капитала из рисковых активов. Это привело к резкому падению цен на биткоин и Ethereum к самым низким отметкам за последние месяцы.

Автор:
Татьяна Ковальчук