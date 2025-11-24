Майнінг біткоїнів у Китаї відновлюється після заборони 2021 року: країна знову третя у світі

Попри офіційну заборону, введену у 2021 році, майнінг біткоїнів непомітно відновлюється на території Китаю. Індивідуальні та корпоративні майнери використовують переваги дешевої електроенергії та буму центрів обробки даних у деяких енергетично багатих провінціях, зокрема, у Сіньцзяні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Китай, який до 2021 року був світовим лідером із майнінгу криптовалют, різко скоротив свою частку після заборони Пекіна. Однак, за даними Hashrate Index, станом на кінець жовтня його частка на світовому ринку майнінгу біткоїнів зросла до 14%, що знову вивело країну на третє місце у світі.

Це відродження підтверджує і виробник майнінг-ригів Canaan, фіксуючи швидке відновлення продажів у Китаї. Це може стати додатковою підтримкою попиту та ціни на найбільшу у світі криптовалюту.

Причини відновлення

Приватний майнер Ван із провінції Сіньцзян зазначив, що ключовим фактором є надлишок енергії. "Багато енергії неможливо передати із Сіньцзяну, тому її споживають у формі крипто-майнінгу", — пояснив він.

Відновлення збіглося з досягненням цифровими активами рекордних максимумів у жовтні, що було підтримано прокриптовалютною політикою президента США Дональда Трампа та зростанням недовіри до долара. Це зробило майнінг криптовалют більш прибутковим, незважаючи на подальше зниження ціни біткоїна приблизно на третину від жовтневого піку.

Патрік Грун, генеральний директор Perpetuals зазначив: "Відродження майнінгової діяльності в Китаї є одним з найважливіших сигналів, які ринок бачив за останні роки". На його думку, "навіть натяки на пом’якшення політики Китаю можуть стати попутним вітром для позиції біткоїна як глобального, стійкого для держав активу".

Іншим фактором, що сприяв відновленню, став надлишок електроенергії та обчислювальної потужності, що виник після надмірних інвестицій у центри обробки даних з боку місцевої влади Китаю, які відчувають фінансові труднощі.

Офіційний орган планування Китаю, Національна комісія з розвитку та реформ, поки що не коментує цю ситуацію на ринку КНР.

Нагадаємо, 21 листопада ринок криптовалют охопив масовий відтік капіталу з ризикових активів. Це призвело до різкого падіння цін на біткоїну та Ethereum до найнижчих позначок за останні місяці.