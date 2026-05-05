Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,80

43,75

EUR

51,58

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Макароны вместо муки: что Украина активнее продавала за границу за последний год

макароны
Экспорт макарон из Украины вырос на 15% / Depositphotos

В июле-апреле 2025/26 МГ экспорт продуктов переработки зерна продемонстрировал разную динамику: спрос на готовую продукцию вырос, в то время как поставки муки и круп сократились.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Союза "Мукомолы Украины".

Динамика экспорта муки и круп

В течение июля-апреля 2025/26 МГ объемы экспорта составили:

  • пшеничная мука - 52,6 тыс. тонн (против 54,6 тыс. тонн годом ранее);
  • другие виды муки - 1,4 тыс. тонн (против 4,2 тыс. тонн);
  • крупы и гранулы – 21,8 тыс. тонн (против 27,4 тыс. тонн);
  • зерно, обработанное другими способами – 49,6 тыс. тонн (против 53,0 тыс. тонн);
  • отруби – 308,2 тыс. тонн (против 308,5 тыс. тонн);

Единственной категорией, показавшей уверенный рост, стали макаронные изделия и кускус. Украина экспортировала 25,2 тыс. тонн этой продукции, что на 15,6% превышает показатель в прошлом году, когда было отправлено 21,8 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Украина в 2025/26 маркетинговом году может сократить экспорт пшеничной муки до 65 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в прошлом сезоне.

Автор:
Татьяна Бессараб