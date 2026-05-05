Макароны вместо муки: что Украина активнее продавала за границу за последний год

В июле-апреле 2025/26 МГ экспорт продуктов переработки зерна продемонстрировал разную динамику: спрос на готовую продукцию вырос, в то время как поставки муки и круп сократились.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Союза "Мукомолы Украины".

Динамика экспорта муки и круп

В течение июля-апреля 2025/26 МГ объемы экспорта составили:

пшеничная мука - 52,6 тыс. тонн (против 54,6 тыс. тонн годом ранее);

другие виды муки - 1,4 тыс. тонн (против 4,2 тыс. тонн);

крупы и гранулы – 21,8 тыс. тонн (против 27,4 тыс. тонн);

зерно, обработанное другими способами – 49,6 тыс. тонн (против 53,0 тыс. тонн);

отруби – 308,2 тыс. тонн (против 308,5 тыс. тонн);

Единственной категорией, показавшей уверенный рост, стали макаронные изделия и кускус. Украина экспортировала 25,2 тыс. тонн этой продукции, что на 15,6% превышает показатель в прошлом году, когда было отправлено 21,8 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Украина в 2025/26 маркетинговом году может сократить экспорт пшеничной муки до 65 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в прошлом сезоне.