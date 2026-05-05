Макарони замість борошна: що Україна активніше продавала за кордон за останній рік

У липні–квітні 2025/26 МР експорт продуктів переробки зерна продемонстрував різну динаміку: попит на готову продукцію зріс, тоді як поставки борошна та круп скоротилися.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Спілки "Борошномели України".

Динаміка експорту борошна та круп

Протягом липня-квітня 2025/26 МР обсяги експорту склали:

пшеничне борошно — 52,6 тис. тонн (проти 54,6 тис. тонн роком раніше);

— 52,6 тис. тонн (проти 54,6 тис. тонн роком раніше); інші види борошна — 1,4 тис. тонн (проти 4,2 тис. тонн);

— 1,4 тис. тонн (проти 4,2 тис. тонн); крупи та гранули — 21,8 тис. тонн (проти 27,4 тис. тонн);

— 21,8 тис. тонн (проти 27,4 тис. тонн); зерно, оброблене іншими способами — 49,6 тис. тонн (проти 53,0 тис. тонн);

— 49,6 тис. тонн (проти 53,0 тис. тонн); висівки — 308,2 тис. тонн (проти 308,5 тис. тонн);

Єдиною категорією, що показала впевнене зростання, стали макаронні вироби та кускус. Україна експортувала 25,2 тис. тонн цієї продукції, що на 15,6% перевищує показник минулого року, коли було відправлено 21,8 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що Україна у 2025/26 маркетинговому році може скоротити експорт пшеничного борошна до 65 тис. тонн, що на 2,6% менше, ніж у попередньому сезоні.