Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,80

43,75

EUR

51,58

51,40

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Макарони замість борошна: що Україна активніше продавала за кордон за останній рік

макарони
Експорт макаронів з України зріс на 15% / Depositphotos

У липні–квітні 2025/26 МР експорт продуктів переробки зерна продемонстрував різну динаміку: попит на готову продукцію зріс, тоді як поставки борошна та круп скоротилися.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Спілки "Борошномели України".

Динаміка експорту борошна та круп

Протягом липня-квітня 2025/26 МР обсяги експорту склали:

  • пшеничне борошно — 52,6 тис. тонн (проти 54,6 тис. тонн роком раніше);
  • інші види борошна — 1,4 тис. тонн (проти 4,2 тис. тонн);
  • крупи та гранули — 21,8 тис. тонн (проти 27,4 тис. тонн);
  • зерно, оброблене іншими способами — 49,6 тис. тонн (проти 53,0 тис. тонн);
  • висівки — 308,2 тис. тонн (проти 308,5 тис. тонн);

Єдиною категорією, що показала впевнене зростання, стали макаронні вироби та кускус. Україна експортувала 25,2 тис. тонн цієї продукції, що на 15,6% перевищує показник минулого року, коли було відправлено 21,8 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що Україна у 2025/26 маркетинговому році може скоротити експорт пшеничного борошна до 65 тис. тонн, що на 2,6% менше, ніж у попередньому сезоні.

Автор:
Тетяна Бесараб