Маломобильные киевляне смогут получить реабилитацию и лечение во время отсутствия света и тепла

Чтобы не оставались в холодных квартирах в длительном отсутствии электроэнергии и тепла, маломобильные жители столицы и дети с инвалидностью смогут пройти надлежащее лечение и реабилитацию в специализированных заведениях.

Как пишет Delo.ua, такое решение согласовали Минсоцполитики совместно с Киевской городской госадминистрацией.

В ходе межсекторального совещания 29 января был представлен перечень специализированных учреждений Минсоцполитики, которые будут обеспечивать медицинские услуги. Теперь рабочие группы на местах используют специальные опросники, чтобы оперативно выявлять потребности жителей в тех районах Киева, которые находятся без света и отопления уже около трех недель.

"Количество запросов ежедневно растет. Мы должны на них оперативно реагировать. Дети и люди с инвалидностью могут воспользоваться услугами заведений реабилитации", - подчеркнула заместитель министра Татьяна Кириенко.

Для эффективной координации в каждом районе столицы назначен заместитель председателя РГА, который будет отвечать за нужды одиноких людей старшего возраста. В процесс также вовлечены мультидисциплинарные команды и волонтерские организации.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда призвала киевлян быть бдительными и проявлять соседскую ответственность: если рядом с вами живут люди, нуждающиеся в поддержке, обязательно сообщайте об этом соответствующие службы.

Напомним, 29 января Киев переходит на временные графики отключения света вместо экстренных, продолжавшихся более двух недель после российских обстрелов. Графики будут индивидуальны для каждого дома и могут быть корректированы в зависимости от ситуации с энергетикой в стране.