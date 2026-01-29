Маломобільні кияни зможуть пройти реабілітацію та лікування на час відсутності світла та тепла

Щоб не залишалися у холодних квартирах під час тривалої відсутності електроенергії та тепла, маломобільні мешканці столиці та діти з інвалідністю зможуть пройти належне лікування і реабілітацію у спеціалізованих закладах.

Як пише Delo.ua, таке рішення узгодили Мінсоцполітики спільно з Київською міською держадміністрацією.

Під час міжсекторальної наради 29 січня було представлено перелік спеціалізованих закладів Мінсоцполітики, які забезпечуватимуть медичні послуги. Наразі робочі групи на місцях використовують спеціальні опитувальники, щоб оперативно виявляти потреби мешканців у тих районах Києва, які перебувають без світла та опалення вже близько трьох тижнів.

"Кількість запитів щодня зростає. Ми маємо на них оперативно реагувати. Діти та люди з інвалідністю можуть скористатися послугами закладів реабілітації", — наголосила заступниця міністра Тетяна Кірієнко.

Для ефективної координації в кожному районі столиці призначено заступника голови РДА, який відповідатиме за потреби одиноких людей старшого віку. До процесу також залучені мультидисциплінарні команди та волонтерські організації.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда закликала киян бути пильними та проявляти сусідську відповідальність: якщо поруч із вами живуть люди, які потребують підтримки, обов'язково повідомляйте про це відповідні служби.

Нагадаємо, 29 січня Київ переходить на тимчасові графіки відключення світла замість екстрених, які тривали понад два тижні після російських обстрілів. Графіки будуть індивідуальні для кожного будинку й можуть коригуватися залежно від ситуації з енергетикою в країні.