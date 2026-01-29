Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,05

42,95

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Маломобільні кияни зможуть пройти реабілітацію та лікування на час відсутності світла та тепла

селекторна нарада в КМДА
У міжсекторальній нараді взяли участь заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко, представники КМДА, міжнародних гуманітарних організацій. / Мінсоцполітики

Щоб не залишалися у холодних квартирах під час тривалої відсутності електроенергії та тепла, маломобільні мешканці столиці та діти з інвалідністю зможуть пройти належне лікування і реабілітацію у спеціалізованих закладах.

Як пише Delo.ua, таке рішення узгодили Мінсоцполітики спільно з Київською міською держадміністрацією.

Під час міжсекторальної наради 29 січня було представлено перелік спеціалізованих закладів Мінсоцполітики, які забезпечуватимуть медичні послуги. Наразі робочі групи на місцях використовують спеціальні опитувальники, щоб оперативно виявляти потреби мешканців у тих районах Києва, які перебувають без світла та опалення вже близько трьох тижнів.

"Кількість запитів щодня зростає. Ми маємо на них оперативно реагувати. Діти та люди з інвалідністю можуть скористатися послугами закладів реабілітації", — наголосила заступниця міністра Тетяна Кірієнко.

Для ефективної координації в кожному районі столиці призначено заступника голови РДА, який відповідатиме за потреби одиноких людей старшого віку. До процесу також залучені мультидисциплінарні команди та волонтерські організації.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда закликала киян бути пильними та проявляти сусідську відповідальність: якщо поруч із вами живуть люди, які потребують підтримки, обов'язково повідомляйте про це відповідні служби.

Нагадаємо, 29 січня Київ переходить на тимчасові графіки відключення світла замість екстрених, які тривали понад два тижні після російських обстрілів. Графіки будуть індивідуальні для кожного будинку й можуть коригуватися залежно від ситуації з енергетикою в країні.

Автор:
Тетяна Ковальчук