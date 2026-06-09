Малый бизнес получил 438 миллионов на генераторы во время блекаутов

В Украине официально завершилась государственная программа энергетической поддержки микро- и малого бизнеса, длившаяся четыре месяца. В целом украинские предприниматели получили от государства 438 миллионов гривен для обеспечения автономной работы своих объектов во время жестких ограничений в энергосистеме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Антикризисную программу запустили в конце января, когда страна проходила в период масштабных и длительных отключений электроэнергии. Главной целью инициативы было оказать малому бизнесу финансовое сопротивление, чтобы заведения могли продолжать работу даже в условиях полного блекаута.

Программа завершилась 31 мая и, по оценкам правительства, полностью выполнила свою задачу.

На что предприниматели тратили государственную помощь

Государственную помощь смогли получить 43 тысяч предпринимателей и владельцев ФЛП. Финансовая поддержка выплачивалась в размере от 7500 до 15000 гривен на одного заявителя. Эти средства бизнес имел право официально потратить на:

приобретение новых генераторов, солнечных станций или аккумуляторов;

ремонт имеющегося оборудования для автономного питания;

закупку горючего и другие сопутствующие расходы для альтернативных источников энергии.

Как показал анализ финальных отчетов, более половины всей суммы полученных средств предприниматели направили именно на покупку горючего для работы генераторов.

Юлия Свириденко отметила, что для многих небольших магазинов, кафе, аптек, частных производств и предприятий сферы услуг эта помощь стала решающей. Она позволила избежать полного закрытия бизнеса, помогла сохранить тысячи рабочих мест и обеспечила бесперебойное предоставление услуг для местных общин в тяжелые недели энергетического кризиса.

Напомним, Правительство выделило 2,3 млрд грн на энергонезависимость и восстановление учебных заведений. Кабинет Министров направил эти средства на подготовку украинских школ, колледжей и университетов к предстоящему отопительному сезону. Выделенные деньги пойдут на ремонт поврежденных построек, обновление инженерных сетей и закупку мощных систем резервного питания, чтобы гарантировать непрерывный учебный процесс.