Малий бізнес отримав 438 мільйонів на генератори під час блекаутів

В Україні офіційно завершилася державна програма енергетичної підтримки мікро- та малого бізнесу, яка тривала чотири місяці. Загалом українські підприємці отримали від держави 438 мільйонів гривень для забезпечення автономної роботи своїх об'єктів під час жорстких обмежень ув енергосистемі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Антикризову програму запустили наприкінці січня, коли країна проходила період масштабних та тривалих відключень електроенергії. Головною метою ініціативи було надати малому бізнесу фінансову опору, щоб заклади могли продовжувати роботу навіть в умовах повного блекауту.

Програма завершилася 31 травня і, за оцінками уряду, повністю виконала своє завдання.

На що підприємці витрачали державну допомогу

Державну допомогу змогли отримати 43 тисячі підприємців та власників ФОП. Фінансова підтримка виплачувалася у розмірі від 7 500 до 15 000 гривень на одного заявника. Ці кошти бізнес мав право офіційно витратити на:

придбання нових генераторів, сонячних станцій чи акумуляторів;

ремонт наявного обладнання для автономного живлення;

закупівлю пального та інші супутні витрати для альтернативних джерел енергії.

Як показав аналіз фінальних звітів, понад половину від усієї суми отриманих коштів підприємці спрямували саме на купівлю пального для роботи генераторів.

Юлія Свириденко наголосила, що для багатьох невеликих магазинів, кав'ярень, аптек, приватних виробництв та підприємств сфери послуг ця допомога стала вирішальною. Вона дозволила уникнути повного закриття бізнесу, допомогла зберегти тисячі робочих місць та забезпечила безперебійне надання послуг для місцевих громад у найважчі тижні енергетичної кризи.

Нагадаємо, Уряд виділив 2,3 млрд грн на енергонезалежність і відновлення закладів освіти. Кабінет Міністрів спрямував ці кошти на підготовку українських шкіл, коледжів та університетів до майбутнього опалювального сезону. Виділені гроші підуть на ремонт пошкоджених будівель, оновлення інженерних мереж та закупівлю потужних систем резервного живлення, щоб гарантувати безперервний навчальний процес.