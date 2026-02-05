Мамы не должны стоять в очередях: Кабмин упростил оформление и выплаты "детских" пособий

Правительство упростило оформление и выплату основных видов пособия: при беременности и родах, по уходу за ребенком до года и по программе "єЯсла". Семьи с детьми должны получать поддержку мгновенно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Теперь заявление на выплаты можно подать не только в сервисных центрах ПФУ, но через ЦНАПы или уполномоченных представителей общин.

Как получить деньги?

Механизм начисления средств стал гораздо более современным:

пособие по беременности и родам уже можно оформить на текущий счет получателя "Дія.Картки" без необходимости специального режима использования;

помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года и "єЯсла" - на любую карточку с открытым счетом со специальным режимом использования. Если у вас нет счета, Ощадбанк откроет его автоматически при обращении.

Минсоцполитики вместе с Минцифрой уже работают над тем, чтобы эти услуги появились непосредственно в приложении "Дія".

По словам Улютина, государство также расширило направления использования средств для пособия по уходу до одного года и программы "єЯсла". Теперь у родителей больше свободы в выборе товаров и услуг для ребенка.

Время для обращения

Теперь изменены сроки подачи документов, чтобы получатели пособия не волновались из-за пропущенных дедлайнов:

подать заявление на пособие по уходу за ребенком до одного года теперь можно до трех месяцев после достижения ребенком одного года;

продлен срок оформления помощи "єЯсла". Если обратиться за полгода после выхода на работу на полный день, деньги выплатят сразу за все шесть месяцев. Выплату посчитают с месяца после того, как ребенку исполнился 1 год (но не раньше января 2026) и до того месяца, когда ребенку исполнится 3 года.

"Мамы с маленькими детьми не должны стоять на морозе в огромных очередях, чтобы получить государственную помощь. Принятые сегодня решения упростят и ускорят этот процесс", - отметил министр.

Напомним, в Украине с 1 января официально стартовала долгожданная программа поддержки работающих родителей под названием "єЯсла". Эта инициатива создана для того, чтобы помочь семьям с детьми в возрасте от 1 до 3 лет компенсировать расходы на услуги по уходу и воспитанию. Программой предусмотрено два вида выплат по восемь и двенадцать тысяч.