Мами не повинні стояти в чергах: Кабмін спростив оформлення і виплати "дитячих" допомог

Уряд спростив оформлення та виплату основних видів допомоги: при вагітності та пологах, по догляду за дитиною до року та за програмою "єЯсла". Сім’ї з дітьми мають отримувати підтримку миттєво.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Тепер заяву на виплати можна подати не лише в сервісних центрах ПФУ, а й через ЦНАПи або уповноважених представників громад.

Як отримати гроші?

Механізм нарахування коштів став набагато сучаснішим:

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами вже можна оформити на поточний рахунок отримувача "Дія.Картки" без необхідності спеціального режиму використання;

допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та "єЯсла" — на будь-яку картку із відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання. Якщо такого рахунку у вас немає, Ощадбанк відкриє його автоматично при зверненні.

Наразі Мінсоцполітики разом із Мінцифрою вже працюють над тим, щоб ці послуги з’явилися безпосередньо в застосунку "Дія".

За словами Улютіна, держава також розширила напрями використання коштів для допомоги по догляду до одного року та програми "єЯсла". Тепер батьки мають більше свободи у виборі товарів і послуг для дитини.

Час для звернення

Тепер змінено терміни подачі документів, щоб отримувачі допомоги не хвилювалися через пропущені дедлайни:

подати заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року тепер можна до трьох місяців після досягнення дитиною одного року;

продовжено термін оформлення допомоги "єЯсла". Якщо звернутися протягом півроку після виходу на роботу на повний день, гроші виплатять одразу за всі шість місяців. Виплату порахують з місяця після того, як дитині виповнився 1 рік (але не раніше січня 2026 року) і до того місяця, коли дитині виповниться 3 роки.

"Мами з маленькими дітьми не мають стояти на морозі у величезних чергах, щоб отримати державну допомогу. Прийняті сьогодні рішення спростять та пришвидшать цей процес", — зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня офіційно стартувала довгоочікувана програма підтримки працюючих батьків під назвою "єЯсла". Ця ініціатива створена для того, щоб допомогти сім’ям з дітьми віком від 1 до 3 років компенсувати витрати на послуги з догляду та виховання. Програмою передбачено два види виплат по вісім та дванадцять тисяч.