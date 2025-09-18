- Категория
Марк Цукерберг представил новейшие умные очки Meta на базе искусственного интеллекта
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг вышел на сцену, чтобы представить новое поколение носимых устройств компании на основе искусственного интеллекта: умные очки с миниатюрным дисплеем внутри линзы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNN.
"Очки Meta Ray-Bans Display стали следующим шагом компании к будущему, где мы все меньше будем смотреть вниз на экраны телефонов. Зато мы сможем взаимодействовать с технологиями искусственного интеллекта Meta - а также с сообщениями, фотографиями и остальной нашей цифровой жизни - через очки, которые почти не отличаются от обычных корректирующих или солнцезащитных", - отметил Цукерберг.
Модель Displays и другие новые носимые устройства — это часть стратегии Meta, чтобы сделать искусственный интеллект более интегрированным в повседневную жизнь пользователей, одновременно конкурируя с другими крупными игроками индустрии в создании самых передовых и массово используемых моделей.
"Очки - это идеальный форм-фактор для персонального суперинтеллекта, ведь они позволяют оставаться присутствующими в моменте, одновременно открывая доступ ко всем возможностям ИИ, которые делают вас умнее, помогают лучше общаться, улучшают память и даже ощущения", - сказал Цукерберг.
Он представил новинки во время основного доклада на ежегодном мероприятии Meta Connect, где компания презентует новые решения в сфере искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и носимых технологий — в штаб-квартире в Менло-Парк, Калифорния.
Meta также показала обновленную базовую версию своих смарт-очков Ray-Ban, Gen 2 и новые спортивные очки Meta Oakley Vanguard; а также новые возможности для гарнитуры виртуальной реальности Quest 3, включая игры, развлекательное приложение и партнерство с Disney+ для Horizon — погружной "метавселенной" Meta.
Умные очки остаются относительно нишевым продуктом, однако их распространение среди потребителей быстро растет. В июле партнер Meta — компания EssilorLuxottica, владелец бренда Ray-Ban — сообщила, что выручка от продажи Meta-очков более чем в три раза выросла в годовом измерении. Также компания планирует с 2026 года выпускать по 10 миллионов пар Meta-очков ежегодно.
Ранее Цукерберг заявлял инвесторам, что люди без очков с искусственным интеллектом в будущем будут в невыгодном положении.