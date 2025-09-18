Марк Цукерберг представил новейшие умные очки Meta на базе искусственного интеллекта

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг вышел на сцену, чтобы представить новое поколение носимых устройств компании на основе искусственного интеллекта: умные очки с миниатюрным дисплеем внутри линзы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNN.

"Очки Meta Ray-Bans Display стали следующим шагом компании к будущему, где мы все меньше будем смотреть вниз на экраны телефонов. Зато мы сможем взаимодействовать с технологиями искусственного интеллекта Meta - а также с сообщениями, фотографиями и остальной нашей цифровой жизни - через очки, которые почти не отличаются от обычных корректирующих или солнцезащитных", - отметил Цукерберг.

Модель Displays и другие новые носимые устройства — это часть стратегии Meta, чтобы сделать искусственный интеллект более интегрированным в повседневную жизнь пользователей, одновременно конкурируя с другими крупными игроками индустрии в создании самых передовых и массово используемых моделей.

Meta Ray-Bans Display/Courtesy Meta

"Очки - это идеальный форм-фактор для персонального суперинтеллекта, ведь они позволяют оставаться присутствующими в моменте, одновременно открывая доступ ко всем возможностям ИИ, которые делают вас умнее, помогают лучше общаться, улучшают память и даже ощущения", - сказал Цукерберг.

Он представил новинки во время основного доклада на ежегодном мероприятии Meta Connect, где компания презентует новые решения в сфере искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и носимых технологий — в штаб-квартире в Менло-Парк, Калифорния.

Meta также показала обновленную базовую версию своих смарт-очков Ray-Ban, Gen 2 и новые спортивные очки Meta Oakley Vanguard; а также новые возможности для гарнитуры виртуальной реальности Quest 3, включая игры, развлекательное приложение и партнерство с Disney+ для Horizon — погружной "метавселенной" Meta.

Умные очки остаются относительно нишевым продуктом, однако их распространение среди потребителей быстро растет. В июле партнер Meta — компания EssilorLuxottica, владелец бренда Ray-Ban — сообщила, что выручка от продажи Meta-очков более чем в три раза выросла в годовом измерении. Также компания планирует с 2026 года выпускать по 10 миллионов пар Meta-очков ежегодно.

Ранее Цукерберг заявлял инвесторам, что люди без очков с искусственным интеллектом в будущем будут в невыгодном положении.