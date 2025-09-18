Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Марк Цукерберг представил новейшие умные очки Meta на базе искусственного интеллекта

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг вышел на сцену, чтобы представить новое поколение носимых устройств компании на основе искусственного интеллекта: умные очки с миниатюрным дисплеем внутри линзы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNN.

"Очки Meta Ray-Bans Display стали следующим шагом компании к будущему, где мы все меньше будем смотреть вниз на экраны телефонов. Зато мы сможем взаимодействовать с технологиями искусственного интеллекта Meta - а также с сообщениями, фотографиями и остальной нашей цифровой жизни - через очки, которые почти не отличаются от обычных корректирующих или солнцезащитных", - отметил Цукерберг.

Модель Displays и другие новые носимые устройства — это часть стратегии Meta, чтобы сделать искусственный интеллект более интегрированным в повседневную жизнь пользователей, одновременно конкурируя с другими крупными игроками индустрии в создании самых передовых и массово используемых моделей.

Фото 2 — Марк Цукерберг представил новейшие умные очки Meta на базе искусственного интеллекта
Meta Ray-Bans Display/Courtesy Meta

"Очки - это идеальный форм-фактор для персонального суперинтеллекта, ведь они позволяют оставаться присутствующими в моменте, одновременно открывая доступ ко всем возможностям ИИ, которые делают вас умнее, помогают лучше общаться, улучшают память и даже ощущения", - сказал Цукерберг.

Он представил новинки во время основного доклада на ежегодном мероприятии Meta Connect, где компания презентует новые решения в сфере искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и носимых технологий — в штаб-квартире в Менло-Парк, Калифорния.

Meta также показала обновленную базовую версию своих смарт-очков Ray-Ban, Gen 2 и новые спортивные очки Meta Oakley Vanguard; а также новые возможности для гарнитуры виртуальной реальности Quest 3, включая игры, развлекательное приложение и партнерство с Disney+ для Horizon — погружной "метавселенной" Meta.

Умные очки остаются относительно нишевым продуктом, однако их распространение среди потребителей быстро растет. В июле партнер Meta — компания EssilorLuxottica, владелец бренда Ray-Ban — сообщила, что выручка от продажи Meta-очков более чем в три раза выросла в годовом измерении. Также компания планирует с 2026 года выпускать по 10 миллионов пар Meta-очков ежегодно.

Ранее Цукерберг заявлял инвесторам, что люди без очков с искусственным интеллектом в будущем будут в невыгодном положении.

Автор:
Кейт Щеглова