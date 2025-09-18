Марк Цукерберг презентував новітні розумні окуляри Meta на базі штучного інтелекту

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг у середу вийшов на сцену, щоб представити нове покоління носимих пристроїв компанії на основі штучного інтелекту: розумні окуляри з мініатюрним дисплеєм усередині лінзи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію CNN.

"Окуляри Meta Ray-Bans Display стали наступним кроком компанії до майбутнього, де ми все менше дивитимемось униз на екрани телефонів. Натомість ми зможемо взаємодіяти з технологіями штучного інтелекту Meta — а також із повідомленнями, фотографіями та рештою нашого цифрового життя — через окуляри, які майже не відрізняються від звичайних коригувальних чи сонцезахисних", — зазначив Цукерберг.

Модель Displays та інші нові носимі пристрої — це частина стратегії Meta зробити штучний інтелект більш інтегрованим у повсякденне життя користувачів, водночас конкуруючи з іншими великими гравцями індустрії у створенні найбільш передових і масово використовуваних моделей.

Meta Ray-Bans Display / Courtesy Meta

"Окуляри — це ідеальний форм-фактор для персонального суперінтелекту, адже вони дозволяють залишатися присутніми в моменті, водночас відкриваючи доступ до всіх можливостей ШІ, які роблять вас розумнішими, допомагають краще спілкуватися, покращують пам’ять і навіть відчуття", — сказав Цукерберг.

Він представив новинки під час основної доповіді на щорічному заході Meta Connect, де компанія презентує нові рішення у сфері штучного інтелекту, віртуальної та доповненої реальності та носимих технологій — у штаб-квартирі в Менло-Парк, Каліфорнія.

Meta також показала оновлену базову версію своїх смарт-окулярів Ray-Ban, Gen 2, і нові спортивні окуляри Meta Oakley Vanguard; а також нові можливості для гарнітури віртуальної реальності Quest 3, включно з іграми, розважальним застосунком і партнерством із Disney+ для Horizon — занурювального "метавсесвіту" Meta.

Розумні окуляри залишаються відносно нішевим продуктом, проте їхнє поширення серед споживачів швидко зростає. У липні партнер Meta — компанія EssilorLuxottica, власник бренду Ray-Ban — повідомила, що виторг від продажу Meta-окулярів більш ніж утричі зріс у річному вимірі. Також компанія планує з 2026 року випускати по 10 мільйонів пар Meta-окулярів щороку.

Раніше Цукерберг заявляв інвесторам, що люди без окулярів зі штучним інтелектом у майбутньому будуть у невигідному становищі.