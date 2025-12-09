Mars приобрела производителя снеков и чипсов Pringles после окончательного одобрения регуляторов

Известный производитель кондитерских изделий, пищевых продуктов и кормов для домашних животных Mars Incorporated объявил о финализации приобретения Kellanova после получения всех необходимых регуляторных разрешений. Ключевым этапом стало безусловное одобрение Европейской комиссии, позволившей закрыть соглашение, запланированное на 11 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз компании.

8 декабря 2025 года было получено последнее из 28 регуляторных разрешений, что открыло путь к завершению соглашения.

В результате приобретение портфель Mars пополнится брендами Kellanova, в частности, Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats, RXBAR и международными брендами хлопьев Kellogg's.

После объединения Mars ожидает, что направление Snacking будет генерировать около $36 млрд. годового дохода и сформирует портфель из девяти брендов с выручкой более $1 млрд. каждый.

Компания будет работать более чем в 145 странах, объединяя более 50 000 сотрудников, 80 производственных площадок и более 170 торговых представительств. Штаб-квартира Mars Snacking останется в Чикаго.

Генеральный директор Mars Пол Вайрах заявил, что компания сосредоточится на интеграции команд Kellanova и развитии глобального снекового бизнеса.

После закрытия сделки обыкновенные акции Kellanova будут исключены из листинга New York Stock Exchange и прекратят торговлю.

Отметим, что Mars включает в себя миллиардные бренды снеков и кондитерских изделий, такие как Snickers, М&М's, Тwix, Dove и Extra, а также Кind и Nature's bakery. Mars также имеет 10 брендов по уходу за домашними животными с объемом продаж более 1 миллиарда долларов, включая Royal canin, Vca, Redigree, Вanfield, Whiskas, Вluepearl, Сesar, Sheba, Аnicura и Iams.

Напомним, о намерении объединить бизнес стороны сообщили 14 августа 2024 года, а акционеры Kellanova одобрили соглашение 1 ноября 2024 года.