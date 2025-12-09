Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Mars приобрела производителя снеков и чипсов Pringles после окончательного одобрения регуляторов

Mars приобрела производителя снеков и чипсов Pringles
Mars приобрела производителя снеков и чипсов Pringles / Википедия

Известный производитель кондитерских изделий, пищевых продуктов и кормов для домашних животных Mars Incorporated объявил о финализации приобретения Kellanova после получения всех необходимых регуляторных разрешений. Ключевым этапом стало безусловное одобрение Европейской комиссии, позволившей закрыть соглашение, запланированное на 11 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз компании.

8 декабря 2025 года было получено последнее из 28 регуляторных разрешений, что открыло путь к завершению соглашения.

В результате приобретение портфель Mars пополнится брендами Kellanova, в частности, Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats, RXBAR и международными брендами хлопьев Kellogg's.

После объединения Mars ожидает, что направление Snacking будет генерировать около $36 млрд. годового дохода и сформирует портфель из девяти брендов с выручкой более $1 млрд. каждый.

Компания будет работать более чем в 145 странах, объединяя более 50 000 сотрудников, 80 производственных площадок и более 170 торговых представительств. Штаб-квартира Mars Snacking останется в Чикаго.

Генеральный директор Mars Пол Вайрах заявил, что компания сосредоточится на интеграции команд Kellanova и развитии глобального снекового бизнеса.

После закрытия сделки обыкновенные акции Kellanova будут исключены из листинга New York Stock Exchange и прекратят торговлю.

Отметим, что Mars включает в себя миллиардные бренды снеков и кондитерских изделий, такие как Snickers, М&М's, Тwix, Dove и Extra, а также Кind и Nature's bakery. Mars также имеет 10 брендов по уходу за домашними животными с объемом продаж более 1 миллиарда долларов, включая Royal canin, Vca, Redigree, Вanfield, Whiskas, Вluepearl, Сesar, Sheba, Аnicura и Iams.

Напомним, о намерении объединить бизнес стороны сообщили 14 августа 2024 года, а акционеры Kellanova одобрили соглашение 1 ноября 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко