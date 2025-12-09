Mars придбала виробника снеків та чипсів Pringles після остаточного схвалення регуляторів

Відомий виробник кондитерських виробів, харчових продуктів та кормів для домашніх тварин Mars Incorporated оголосила про фіналізацію придбання Kellanova після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів. Ключовим етапом стало безумовне схвалення Європейська комісія, що дозволило закрити угоду, заплановану на 11 грудня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

8 грудня 2025 року було отримано останній із 28 регуляторних дозволів, що відкрило шлях до завершення угоди.

У результаті придбання портфель Mars поповниться брендами Kellanova, зокрема Pringles, Cheez‑It, Pop‑Tarts, Rice Krispies Treats, RXBAR та міжнародними брендами пластівців Kellogg’s.

Після об’єднання Mars очікує, що напрям Snacking генеруватиме близько $36 млрд річного доходу та сформує портфель із дев’яти брендів із виручкою понад $1 млрд кожен.

Компанія працюватиме у понад 145 країнах, об’єднуючи більш як 50 000 співробітників, 80 виробничих майданчиків і понад 170 торгових представництв. Штаб-квартира Mars Snacking залишиться в Чикаго.

Генеральний директор Mars Пол Вайрах заявив, що компанія зосередиться на інтеграції команд Kellanova та розвитку глобального снекового бізнесу.

Після закриття угоди звичайні акції Kellanova буде виключено з лістингу New York Stock Exchange і вони припинять торгівлю.

Зазначимо, що Mars включає мільярдні бренди снеків і кондитерських виробів, такі як Snickers, М&М's, Тwix, Dove і Еxtra, а також Кind і Nature's bakery. Mars також має 10 брендів догляду за домашніми тваринами з обсягом продажів понад 1 мільярд доларів, включаючи Royal canin, Vca, Рedigree, Вanfield, Whiskas, Вluepearl, Сesar, Sheba, Аnicura і Іams.

Нагадаємо, про намір об’єднати бізнеси сторони повідомили 14 серпня 2024 року, а акціонери Kellanova схвалили угоду 1 листопада 2024 року.