Виробник M&M’s і Skittles інвестує $1,2 млрд у розвиток виробництва в ЄС

Mars
Mars інвестує $1,2 млрд у розвиток виробництва в ЄС

Компанія Mars, відома завдяки цукеркам M&M’s і Skittles, оголосила про нові інвестиції в ЄС. До 2026 року виробник планує вкласти 1 мільярд євро (1,18 мільярда доларів) у розвиток фабрик, сталий розвиток і підтримку інновацій. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Інвестиції Mars у Європі

Виробник солодощів Mars, відомий брендами M&M's та Skittles, оголосив про масштабні інвестиції в Європейському Союзі. До кінця 2026 року компанія планує вкласти 1 мільярд євро (1,18 мільярда доларів) у розвиток своїх підприємств у регіоні. Кошти спрямують на розширення виробництва, підтримку сталого розвитку та впровадження інновацій.

Ці плани доповнюють попередні інвестиції Mars у Європі, що за останні п’ять років перевищили 1,5 мільярда євро. Наразі компанія має 24 фабрики в 10 країнах ЄС, де працює близько 25 тисяч співробітників.

Минулого року Mars також оголосила про придбання виробника Pringles, компанії Kellanova, угода на 36 мільярдів доларів отримала схвалення антимонопольних органів у США, але в ЄС залишається під наглядом регуляторів.

За офіційною інформацією, Mars призупинила нові інвестиції в Росії та припинила рекламу, проте деякі фабрики компанії в країні продовжують роботу.

Нагадаємо, мережа спортивних супермаркетів Athletics оголосила про закриття бізнесу в Україні. Формальне рішення ухвалили в червні 2025 року, і зараз компанія реалізує план контрольованого виходу з ринку.

Автор:
Ольга Опенько