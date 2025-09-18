Производитель M&M&s и Skittles инвестирует $1,2 млрд в развитие производства в ЕС

Компания Mars, известная благодаря конфетам M&M's и Skittles, объявила о новых инвестициях в ЕС. К 2026 году производитель планирует вложить 1 миллиард евро (1,18 миллиарда долларов) в развитие фабрик, устойчивое развитие и поддержку инноваций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Инвестиции Mars в Европе

Производитель сладостей Mars, известный брендами M&M's и Skittles, объявил о масштабных инвестициях в Европейском Союзе. К концу 2026 года компания планирует вложить 1 миллиард евро (1,18 миллиарда долларов) в развитие своих предприятий в регионе. Средства будут направлены на расширение производства, поддержание устойчивого развития и внедрение инноваций.

Эти планы дополняют предварительные инвестиции Mars в Европе, которые за последние пять лет превысили 1,5 миллиарда евро. В настоящее время компания имеет 24 фабрики в 10 странах ЕС, где работает около 25 тысяч сотрудников.

В прошлом году Mars также объявила о приобретении производителя Pringles, компании Kellanova, соглашение на 36 миллиардов долларов получило одобрение антимонопольных органов в США, но в ЕС остается под наблюдением регуляторов.

По официальной информации, Mars приостановила новые инвестиции в России и прекратила рекламу, однако некоторые фабрики компании в стране продолжают работу.

