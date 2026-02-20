Запланована подія 2

Маршрут через Таиланд: как китайские дроны продолжают попадать на российский рынок

В 2025 году экспорт дронов из Таиланда в РФ вырос в восемь раз, достигнув $125 млн, что почти полностью совпадает с объемами импорта аналогичной продукции из Китая. К 2022 году экспорт дронов из Таиланда в Россию был нулевым.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg .

По данным агентства, на 30-м этаже элитного небоскреба Chartered Square в центре Бангкока расположен офис компании Skyhub Technologies Ltd.

Несмотря на то, что помещение обычно резвится, а директора там почти не видят, Skyhub официально является вторым по величине импортером китайских БПЛА в Таиланде.

Это классическая "фирма-прокладка", служащая ширмой для перенаправления технологий двойного использования.

По словам Марии Шагиной, эксперта по санкциям IISS, этот метод не новый: после того, как Запад перекрыл маршруты через ОАЭ и Казахстан, Россия начала искать лазейки в Юго-Восточной Азии.

Взрывной рост экспорта

За 11 месяцев до конца ноября 2025 г. Россия импортировала из Таиланда беспилотников на сумму 125 миллионов долларов, что составляет 88% от общего объема экспорта беспилотников Таиланда и в восемь раз больше, чем было приобретено в предыдущем году.

За тот же период Китай поставил беспилотников в эту Юго-Восточную Азию на сумму 186 миллионов долларов, что составляет почти весь экспорт беспилотников в Таиланд.

Согласно правительственным торговым данным, в 2022 году Таиланд экспортировал беспилотники на сумму менее 1 миллиона долларов, причем ни один из них не попал в Россию.

Генеральный директор таможенного департамента Таиланда Фантонг Лойкулнанта утверждает, что этот реэкспорт формально законен.

В настоящее время в стране нет требования декларировать конечное использование импортируемых дронов.

Глобальная сеть поставки

Как пишет Bloomberg, Таиланд – лишь часть большой игры. Ранее аналогичные схемы были разоблачены в Индии (поставка чипов Nvidia) и Южной Африке. Государственный департамент США отмечает, что Китай обеспечивает около 80% деталей двойного использования, используемых Россией в войне.

Поскольку война превратилась в битву ресурсов, Москва продолжает масштабировать закупки через третьи страны, чтобы обеспечить свои силы FPV-дронами, изменившими лицо современного фронта.

Как сообщалось ранее, китайские экспортеры повышают цены на военно-промышленную продукцию для российских покупателей. Они используют зависимость Кремля от их поставок, возросшую из-за ограничения импорта западными санкциями.

Автор:
Татьяна Бессараб