Маршрут через Таїланд: як китайські дрони продовжують потрапляти на російський ринок

У 2025 році експорт дронів з Таїланду до РФ зріс у вісім разів, досягнувши $125 млн, що майже повністю збігається з обсягами імпорту аналогічної продукції з Китаю. До 2022 року експорт дронів з Таїланду до Росії був нульовим.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, на 30-му поверсі елітного хмарочоса Chartered Square у центрі Бангкока розташований офіс компанії Skyhub Technologies Ltd.

Попри те, що приміщення зазвичай пустує, а директора там майже не бачать, Skyhub офіційно є другим за величиною імпортером китайських БПЛА в Таїланді.

Це класична "фірма-прокладка", яка слугує ширмою для переспрямування технологій подвійного використання.

За словами Марії Шагіної, експертки з санкцій IISS, цей метод не є новим: після того, як Захід перекрив маршрути через ОАЕ та Казахстан, Росія почала шукати лазівки у Південно-Східній Азії.

Вибухове зростання експорту

За 11 місяців до кінця листопада 2025 року Росія імпортувала з Таїланду безпілотників на суму 125 мільйонів доларів, що становить 88% від загального обсягу експорту безпілотників Таїланду та у вісім разів більше, ніж було придбано попереднього року.

За той самий період Китай поставив безпілотників до цієї країни Південно-Східної Азії на суму 186 мільйонів доларів, що становить майже весь експорт безпілотників до Таїланду.

Згідно з урядовими торговельними даними, у 2022 році Таїланд експортував безпілотники на суму менше 1 мільйона доларів, причому жоден з них не потрапив до Росії.

Генеральний директор митного департаменту Таїланду Фантонг Лойкулнанта стверджує, що цей реекспорт формально є законним.

Наразі в країні немає вимоги декларувати кінцеве використання імпортованих дронів.

Глобальна мережа постачання

Як пише Bloomberg, Таїланд — лише частина великої гри. Раніше аналогічні схеми були викриті в Індії (постачання чипів Nvidia) та Південній Африці. Державний департамент США зазначає, що Китай забезпечує близько 80% деталей подвійного використання, які Росія використовує у війні.

Оскільки війна перетворилася на битву ресурсів, Москва продовжує масштабувати закупівлі через треті країни, щоб забезпечити свої сили FPV-дронами, які змінили обличчя сучасного фронту.

Раніше повідомлялося, що китайські експортери підвищують ціни на військово-промислову продукцію для російських покупців. Вони використовують залежність Кремля від їхніх поставок, що зросла через обмеження імпорту західними санкціями.