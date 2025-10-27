Запланована подія 2

Маск может покинуть Tesla, если акционеры не одобрят спорный план оплаты в $1 трлн

Илон Маск
Маск может покинуть Tesla / Википедия

Глава совета директоров Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров, что Илон Маск может покинуть пост генерального директора, если компания не одобрит новый компенсационный пакет стоимостью в 1 триллион долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Об этом говорится в ее письме, опубликованном накануне ежегодного собрания 6 ноября.

Пакет вознаграждения привязан к результатам деятельности компании и включает в себя 12 траншей опционов на акции. Для их получения Tesla должна достичь чрезвычайно амбициозных целей - в частности, рыночной капитализации на уровне 8,5 трлн долларов, а также значительных прорывов в автономном вождении и робототехнике.

Денхолм заявила, что лидерство Маска критически важно для долгосрочного успеха компании, особенно учитывая ее планы стать глобальным лидером в сфере искусственного интеллекта. Она предупредила, что без должного стимула компания рискует потерять его «время, талант и видение».

В то же время, критики указывают на проблемы независимости совета директоров Tesla. Ранее в этом году суд штата Делавер отменил компенсационный пакет Маска за 2018 год, признав, что он был утвержден действовавшим без достаточной независимости советом.

Напомним, в начале октября акционеры Tesla, включая SOC Investment и несколько государственных чиновников призвали инвесторов проголосовать против пакета выплат Илона Маску в размере 1 триллиона долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко