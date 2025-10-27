Маск може покинути Tesla, якщо акціонери не схвалять спірний план оплати в $1 трлн

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм попередила акціонерів, що Ілон Маск може залишити посаду генерального директора, якщо компанія не схвалить новий компенсаційний пакет вартістю в 1 трильйон доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Про це йдеться в її листі, опублікованому напередодні щорічних зборів 6 листопада.

Пакет винагороди прив’язаний до результатів діяльності компанії і включає 12 траншів опціонів на акції. Для їх отримання Tesla має досягти надзвичайно амбітних цілей — зокрема ринкової капіталізації на рівні 8,5 трлн доларів, а також значних проривів у автономному водінні та робототехніці.

Денхолм заявила, що лідерство Маска є критично важливим для довгострокового успіху компанії, особливо з огляду на її плани стати глобальним лідером у сфері штучного інтелекту. Вона попередила, що без належних стимулів компанія ризикує втратити його «час, талант і бачення».

Водночас критики вказують на проблеми незалежності ради директорів Tesla. Раніше цього року суд штату Делавер скасував компенсаційний пакет Маска за 2018 рік, визнавши, що він був затверджений радою, яка діяла без достатньої незалежності.

Нагадаємо, на початку жовтня акціонери Tesla, включаючи SOC Investment та кілька державних чиновників закликали інвесторів проголосувати проти пакету виплат Ілону Маску в розмірі 1 трильйон доларів.