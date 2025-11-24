Масло и молоко в Украине: эксперты прогнозируют снижение цен до 35%

Жирные молочные продукты в Украине продолжат дешеветь и к Новому году цены могут упасть на 30–35%. Основная причина удешевления – падение стоимости масла на мировом рынке и переориентация украинских переработчиков на внутренний рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Ассоциации производителей молока.

О ценах на молочные продукты

Цены на молочные продукты в Украине продолжают снижаться из-за падения стоимости продукции на европейском рынке. В частности, с конца лета мировые цены на масло свалились более чем на 30%, если в прошлом году украинские экспортеры продавали его в ЕС по 7 евро за килограмм, сейчас стоимость не превышает 4,5 евро.

В условиях удешевления мирового масла украинские переработчики переориентируются на внутренний рынок. Это уже сказалось на цене продуктов в магазинах, где ожидается снижение до 30–35% преимущественно посредством акционных предложений.

Падение цен также повлияло на закупочные цены на сырое молоко: в середине ноября стоимость молока класса "экстра", отвечающего европейским стандартам, снизилась на 17%. При таких условиях многие производители работают фактически "в себестоимость", а некоторые - даже в убыток.

Напомним, цены на молоко-сырье могут снижаться из-за сокращения экспорта, слабого спроса и последствий блекаутов. Поддержать отрасль может усиление борьбы с фальсификатом и "серым" импортом.