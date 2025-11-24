Масло та молоко в Україні: експерти прогнозують зниження цін до 35%

Жирні молочні продукти в Україні продовжать дешевшати, і до Нового року ціни можуть впасти на 30–35%. Основною причиною здешевлення є падіння вартості масла на світовому ринку та переорієнтація українських переробників на внутрішній ринок.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Асоціації виробників молока.

Про ціни на молочні продукти

Ціни на молочні продукти в Україні продовжують знижуватися через падіння вартості продукції на європейському ринку. Зокрема, з кінця літа світові ціни на масло впали більш ніж на 30%, якщо минулого року українські експортери продавали його до ЄС по 7 євро за кілограм, зараз вартість не перевищує 4,5 євро.

В умовах здешевлення світового масла українські переробники переорієнтовуються на внутрішній ринок. Це вже позначилося на ціні продуктів у магазинах, де очікується зниження до 30–35% переважно у вигляді акційних пропозицій.

Падіння цін також вплинуло на закупівельні ціни на сире молоко: у середині листопада вартість молока класу "екстра", що відповідає європейським стандартам, знизилася на 17%. За таких умов чимало виробників працюють фактично "у собівартість", а деякі - навіть у збиток.

Нагадаємо, ціни на молоко-сировину можуть знижуватися через скорочення експорту, слабкий попит і наслідки блекаутів. Підтримати галузь може посилення боротьби з фальсифікатом та "сірим" імпортом.