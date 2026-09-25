Кибератака на криптобиржу Bitget: чего ждать украинским пользователям и причастны ли к этому хакеры из КНДР?

Одну из крупнейших криптобирж, Bitget, сломали более чем на $351 млн. CEO компании обвиняет в этом хакеров из Северной Кореи. Если это подтвердится, это будет одна из самых больших краж криптовалюты, к которым причастна КНДР. Dilo кратко объясняет, насколько важно это событие для Украины.

Что говорят представители Bitget

Биржа говорит, что ее резервный фонд покрывает убытки, но пока идет расследование, вывести деньги невозможно. Торговать и пополнять счет можно, а забрать свои активы пока не разрешают. Это касается и украинских клиентов.

Биржа, которой пользуются украинцы

В феврале 2025 года издание Scroll.media поставило Bitget на шестое место среди самых популярных криптобирж в Украине. Впереди были Binance, Bybit, HTX, MEXC и WhiteBIT. Редакция взяла данные Similarweb о посещении сайтов из Украины за период с февраля 2024 года по январь 2025 года. К ним добавили статистику переводов через криптокошелек Trustee Plus. Это авторский рейтинг. Это не четкий перечень клиентов. Но он ясно показывает, что Bitget в Украине работает и выделяется.

Есть и более свежий ориентир. В категорийном рейтинге Similarweb за август 2026 года сайт Bitget входит в тройку самых посещаемых инвестиционных сайтов в Украине.

Скриншот сайта Similarweb

Сколько именно украинцев там держат средства и на какую сумму публично неизвестно. На мировом рынке Bitget тоже не отстает. По данным CoinGlass, в первой половине 2026 года биржа заняла шестое место по объему торговли.

Почему подозревают КНДР

CEO Bitget Грейс Чен рассказала, что следователи нашли IP-адреса, совпадающие с VPN-инфраструктурой одной из северокорейских группировок. Какого именно она не уточнила. И главное, независимого подтверждения, что за атакой стоит именно КНДР, пока нет. Но ситуация вызывает тревогу. Ущерб от этого излома уже превысил другую известную кражу, которую связывают с Пхеньяном. В мае 2024 года из японской DMM Bitcoin вывели около $308 млн. ФБР и партнеры из США и Японии связали атаку с северокорейской операцией под названием TraderTraitor.

Были и большие истории. В марте 2022 года взломали Ronin, инфраструктуру игры Axie Infinity. Злоумышленники забрали около $620 млн. Минфин США назвал исполнителем группу Lazarus. А в феврале 2025 года из Bybit похитили примерно $1,5 млрд. Это более чем в четыре раза больше, чем из Bitget. ФБР официально обвинил КНДР.

Миллиарды для государства под санкциями

Теперь о масштабе в целом. По оценкам Chainalysis, хакеры, связанные с КНДР, похитили: $660,5 млн в 2023 году; $1,34 млрд в 2024-м; минимум $2,02 млрд в 2025 году.

Итого за три года это около $4 млрд. За все время наблюдений по состоянию на конец 2025 года компания оценивала совокупную сумму по меньшей мере в $6,75 млрд. Эти цифры еще будут уточнять.

За первые шесть месяцев 2026 года TRM Labs подсчитала около $643 млн потерь от изломов, связанных с КНДР. Добавлять сюда Bitget как подтвержденную северокорейскую операцию пока рано.

Что касается связи хакеров с режимом, в 2019 году Минфин США официально признал группировку Lazarus, Bluenoroff и Andariel структурами, которые подчиняются правительству КНДР через Главное разведывательное управление. КНДР использует посредников, чтобы переводить украденную крипту в обычные деньги и покупать материалы для ядерной и ракетной программ, считают авторы отчета группы мониторинга санкций MSMT. То есть, для режима эти кражи не просто преступления, а источник финансирования.

Что будет со средствами клиентов

Что же произошло? 24 сентября в 21:31 по киевскому времени Bitget зафиксировала несанкционированные переводы. По словам Грейс Чен, частные ключи, те же, что дают право подписывать транзакции, хакеры не похитили. Схема была другой. Злоумышленники проникли во внутреннюю систему биржи, подменили данные переводов и заставили механизм авторизации считать, что все законно чтоб одобрить вывод. Атака затронула часть горячих и теплых кошельков, то есть обслуживающих текущие операции. Холодное хранилище, уверяет компания, не пострадало.

Что дальше? Биржа говорит, что ее фонд защиты содержит более $464 млн. Этой суммы достаточно, чтобы покрыть всю потерю. Как именно хакеры проникли внутрь, еще выясняют. Компания пообещала опубликовать технический отчет.