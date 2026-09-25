Кібератака на криптобіржу Bitget: чого чекати українським користувачам і чи причетні до цього хакери з КНДР?

Одну з найбільших криптобірж, Bitget, зламали на понад $351 млн. CEO компанії звинувачує у цьому хакерів із Північної Кореї. Якщо це підтвердиться, це буде одна з найбільших крадіжок криптовалюти, до яких причетна КНДР. Dilo коротко пояснює, наскільки важлива ця подія для України.

Що кажуть представники Bitget

Біржа каже, що її резервний фонд покриває збитки, але поки триває розслідування, вивести гроші неможливо. Торгувати й поповнювати рахунок можна, а забрати свої активи поки що не дозволяють. Це стосується також українських клієнтів.

Біржа, якою користуються українці

У лютому 2025 року видання Scroll.media поставило Bitget на шосте місце серед найпопулярніших криптобірж в Україні. Попереду були Binance, Bybit, HTX, MEXC і WhiteBIT. Редакція взяла дані Similarweb про відвідування сайтів з України за період з лютого 2024 по січень 2025. До них додали статистику переказів через криптогаманець Trustee Plus. Це авторський рейтинг. Це не точний список клієнтів. Але він чітко показує, що Bitget в Україні працює й виділяється.

Є й свіжіший орієнтир. У категорійному рейтингу Similarweb за серпень 2026 року сайт Bitget входить до трійки найвідвідуваніших інвестиційних сайтів в Україні.

Скриншот сайту Similarweb

Скільки саме українців там тримають кошти і на яку суму, публічно невідомо. На світовому ринку Bitget теж не пасе задніх. За даними CoinGlass, у першій половині 2026 року біржа зайняла шосте місце за обсягом торгівлі.

Чому підозрюють КНДР

CEO Bitget Ґрейсі Чен розповіла, що слідчі знайшли IP-адреси, які збігаються з VPN-інфраструктурою одного з північнокорейських угруповань. Якого саме, вона не уточнила. І головне, незалежного підтвердження, що за атакою стоїть саме КНДР, поки немає. Але ситуація викликає тривогу. Збитки від цього зламу вже перевищили іншу відому крадіжку, яку пов’язують із Пхеньяном. У травні 2024 року з японської DMM Bitcoin вивели близько $308 млн. ФБР і партнери зі США та Японії пов’язали ту атаку з північнокорейською операцією під назвою TraderTraitor.

Були і більші історії. У березні 2022 року зламали Ronin, інфраструктуру гри Axie Infinity. Зловмисники забрали близько $620 млн. Мінфін США назвав виконавцем групу Lazarus. А в лютому 2025 року з Bybit викрали приблизно $1,5 млрд. Це більш ніж у чотири рази більше, ніж із Bitget. ФБР офіційно звинуватило КНДР.

Мільярди для держави під санкціями

Тепер про масштаб у цілому. За оцінками Chainalysis, хакери, пов'язані з КНДР, викрали: $660,5 млн у 2023 році;. $1,34 млрд у 2024-му;. щонайменше $2,02 млрд у 2025 році.

Разом за три роки це близько $4 млрд. За весь час спостережень станом на кінець 2025 року компанія оцінювала сукупну суму щонайменше у $6,75 млрд. Ці цифри ще будуть уточнювати.

За перші шість місяців 2026 року TRM Labs підрахувала приблизно $643 млн втрат від зламів, пов'язаних із КНДР. Додавати сюди Bitget як підтверджену північнокорейську операцію поки що рано.

Щодо зв'язку хакерів з режимом, у 2019 році Мінфін США офіційно визнав угруповання Lazarus, Bluenoroff та Andariel структурами, які підпорядковуються уряду КНДР через Головне розвідувальне управління. КНДР використовує посередників, щоб переводити викрадену крипту в звичайні гроші та купувати матеріали для ядерної й ракетної програм, вважають автори звіту групи моніторингу санкцій MSMT. Тобто для режиму ці крадіжки не просто злочини, а джерело фінансування.

Що буде з коштами клієнтів

Що саме сталося? 24 вересня о 21:31 за київським часом Bitget зафіксувала несанкціоновані перекази. За словами Ґрейсі Чен, приватні ключі, ті самі, що дають право підписувати транзакції, хакери не викрали. Схема була іншою. Зловмисники проникли у внутрішню систему біржі, підмінили дані переказів і змусили механізм авторизації вважати, що все законно, і схвалити виведення. Атака зачепила частину гарячих і теплих гаманців, тобто тих, що обслуговують поточні операції. Холодне сховище, запевняє компанія, не постраждало.

Що далі? Біржа каже, що її фонд захисту містить понад $464 млн. Цієї суми достатньо, щоб покрити всю втрату. Як саме хакери проникли всередину, ще з'ясовують. Компанія пообіцяла опублікувати технічний звіт.