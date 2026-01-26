Запланована подія 2

Масштабный сбой на польской границе: какая ситуация на пунктах пропуска

Работа пунктов пропуска затруднена из-за сбоя в системе / Depositphotos

На польской стороне произошел системный сбой в работе базы данных пограничной службы Республики Польша.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины

Проблема охватила все объекты контроля, примыкающие к Львовской и Волынской областям Украины.

Польские специалисты по информационным технологиям проводят экстренные работы для восстановления стабильного функционирования системы.

Ситуация на пунктах пропуска

Пограничники сообщают, что массового скопления легковых автомобилей или грузовиков в направлении выезда из Украины или въезда на ее территорию нет.

"Просим учесть эту информацию при планировании поездки. Сейчас накопление транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано", - говорится в сообщении.

О возобновлении полноценной работы будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что работабазы данных польской таможни в пунктах пропуска "Медика", "Позвоночное" и "Корчева" полностью возобновлена. Оформление грузов производится в обычном режиме, без технических ограничений.

Автор:
Татьяна Бессараб