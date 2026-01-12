Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
На границе с Польшей зафиксировано накопление транспорта на въезд в Украину: что известно

граница
Более 200 автомобилей ожидают въезда в Украину / ДПСУ

В двух пунктах пропуска на границе с Польшей отмечено накопление транспорта на въезд в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Очереди на границе Украины

В пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" зафиксировано накопление транспорта на въезд в Украину. В частности, напротив "Краковца" ожидают 100 легковых автомобилей, а возле "Шегини" - 110 автомобилей. В других пунктах пропуска очередей как на въезде, так и на выезде не наблюдается.

Также на въезд в Украину вблизи пункта пропуска "Краковец" в очереди находятся 8 автобусов, а возле "Шегини" – 10 автобусов. Накопление автобусов на выезд из Украины не зафиксировано.

Водителей призывают учитывать погодные условия, заблаговременно планировать маршрут, правильно рассчитывать время в пути и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.

Автор:
Ольга Опенько