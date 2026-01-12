Запланована подія 2

На кордоні з Польщею зафіксовано накопичення транспорту на в’їзд в Україну: що відомо

кордон
Понад 200 автівок очікують на в’їзд в Україну / ДПСУ

У двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею зафіксовано накопичення транспорту на в’їзд в Україну.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Черги на кордоні України

У пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині" зафіксовано накопичення транспорту на в’їзд в Україну. Зокрема, навпроти "Краківця" очікують 100 легкових автомобілів, а біля "Шегинів" - 110 автівок. В інших пунктах пропуску черг як на в’їзд, так і на виїзд не спостерігається.

Також на в’їзд в Україну поблизу пункту пропуску "Краківець" у черзі перебувають 8 автобусів, а біля "Шегинів" - 10 автобусів. Накопичення автобусів на виїзд з України не зафіксовано.

Водіїв закликають враховувати погодні умови, завчасно планувати маршрут, правильно розраховувати час у дорозі та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.

Автор:
Ольга Опенько