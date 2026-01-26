Масштабний збій на кордоні з Польщею: яка ситуація на пунктах пропуску

На польській стороні кордону стався системний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

Проблема охопила всі об'єкти контролю, що межують із Львівською та Волинською областями України.

Наразі польські фахівці з інформаційних технологій проводять екстрені роботи для відновлення стабільного функціонування системи.

Ситуація на пунктах пропуску

Прикордонники повідомляють, що масового скупчення легкових автомобілів чи вантажівок у напрямку виїзду з України або в’їзду на її територію немає.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в'їзду не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що роботу бази даних польської митниці у пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова" повністю відновлено. Оформлення вантажів здійснюється у звичному режимі, без технічних обмежень.