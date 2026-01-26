- Категорія
Масштабний збій на кордоні з Польщею: яка ситуація на пунктах пропуску
На польській стороні кордону стався системний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.
Проблема охопила всі об'єкти контролю, що межують із Львівською та Волинською областями України.
Наразі польські фахівці з інформаційних технологій проводять екстрені роботи для відновлення стабільного функціонування системи.
Ситуація на пунктах пропуску
Прикордонники повідомляють, що масового скупчення легкових автомобілів чи вантажівок у напрямку виїзду з України або в’їзду на її територію немає.
"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в'їзду не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.
Раніше повідомлялося, що роботу бази даних польської митниці у пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова" повністю відновлено. Оформлення вантажів здійснюється у звичному режимі, без технічних обмежень.