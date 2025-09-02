Запланована подія 2

Масштабный сбой в "Новой почте": клиенты не могут воспользоваться сервисами компании

Вечером 2 сентября сервисы "Новой почты" временно приостановили работу из-за технического сбоя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

По данным компании, зафиксированы определенные технические трудности, по которым клиенты не могут воспользоваться сервисами "Новой почты".

Сообщается, что специалисты уже работают над возобновлением стабильной работы всех онлайн-сервисов.

Компания пообещала отдельно сообщить об устранении технических затруднений.

Напомним, "Новая почта" обновила правила доставки в США из-за пошлин Трампа. С 26 августа оператор разрешает отправителю выбирать, кто будет оплачивать таможенные платежи: он сам или получатель. Если платит отправитель, он платит 10% стоимости посылки. Если платит получатель, он платит 10% стоимости + от $25 за таможенные услуги.

Автор:
Татьяна Бессараб