Масштабний збій у "Новій пошті": клієнти не могли скористатися сервісами компанії

Увечері 2 вересня сервіси “Нової пошти” тимчасово призупинили роботу через технічний збій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

За даними компанії, зафіксовано певні технічні труднощі, через які клієнти не можуть скористатися сервісами "Нової пошти".

Повідомляється, що спеціалісти вже працюють над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів.

Компанія пообіцяла окремо повідомити про усунення технічних труднощів.

Оновлено о 20:15 Сервіси "Нової пошти" відновили роботу. "Дякуємо за терпіння та підтримку. До зустрічі у відділеннях і біля поштоматів", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, "Нова пошта" оновила правила доставки у США через мита Трампа. З 26 серпня оператор дозволяє відправнику обирати, хто оплачуватиме митні платежі: він сам чи отримувач. Якщо платить відправник, він сплачує 10% від вартості посилки. Якщо платить отримувач, він сплачує 10% від вартості + від $25 за митні послуги.