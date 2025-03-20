Матч Украина – Бельгия: сколько стоят национальные сборные

Уже сегодня, в четверг, 20 марта, в 21:45 пройдет первый матч плей-офф Лиги наций за право играть в дивизионе А между футбольными сборными Украины и Бельгии.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Встреча состоится в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва Кондомина" или "Эстадио Энрике Рока де Мурсия". Номинально это будет домашний матч сборной Украины. Но фактически с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года все домашние матчи украинских спортсменов проходят за границей.

Ответный матч запланирован на 23 марта.

Редакция Delo.ua приводит сравнительную оценочную стоимость команд по версии Transfermarkt.

Сколько стоит сборная Украины

Общая стоимость украинской футбольной сборной оценивается в 309,7 млн евро.

В нашей команде заявлено 25 игроков, из них 10 — легионеры. Средний возраст игроков — 26,7 лет.

Самым дорогим игроком украинской сборной является центральный защитник английского футбольного клуба "Борнмут" Илья Забарный с оценкой в 40 млн евро.

Далее следует Георгий Судаков — атакующий полузащитник украинского клуба "Шахтер" — с оценкой в 32 млн евро.

На третьем месте — Артем Довбик, центральный нападающий итальянского клуба "Рома", — с оценкой в 30 млн евро. Правда, по крайней мере, в сегодняшнем матче Артем не сможет принять участие из-за внезапной вирусной инфекции.

Далее рейтинг игроков украинской сборной по оценочной рыночной стоимости выглядит следующим образом.

Виталий Миколенко — левый защитник ФК "Эвертон" — 28 млн евро.

Анатолий Трубин — вратарь ФК "Бенфика" — 25 млн евро.

Александр Зинченко — левый защитник ФК "Арсенал" — 22 млн евро.

Виктор Цыганков — правый вингер ФК "Жирона" — также 22 млн евро.

Андрей Лунин — вратарь ФК "Реал Мадрид" — 20 млн евро.

Николай Матвиенко — центральный защитник украинского клуба "Шахтер" — 18 млн евро.

Егор Ярмолюк — атакующий полузащитник ФК "Брентфорд" — 12 млн евро.

Владислав Ванат — центральный нападающий ФК "Динамо Киев" — 11 млн евро.

Николай Шапаренко — центральный полузащитник ФК "Динамо Киев" — 10 млн евро.

Ефим Конопля (правый защитник ФК "Шахтер") и Дмитрий Резник (вратарь ФК "Шахтер") — по 7 млн евро.

Валерий Бондарь — центральный защитник ФК "Шахтер" — 6 млн евро.

Виталий Буяльский — атакующий полузащитник ФК "Динамо Киев" — 4 млн евро.

Алексей Гуцуляк — правый вингер ФК "Полесье" — 3 млн евро.

Роман Яремчук — центральный нападающий ФК "Олимпиакос" — 2,8 млн евро.

Богдан Михайличенко (левый защитник ФК "Полесье") и Александр Назаренко (левый вингер ФК "Полесье") — по 2 млн евро.

Андрей Ярмоленко — правый вингер ФК "Динамо Киев" — 1,5 млн евро.

Александр Сваток (центральный защитник ФК "Остин") и Иван Калюжный (центральный полузащитник ФК "Александрия") — по 1,2 млн евро.

Егор Назарина (центральный полузащитник ФК "Шахтер") и Алексей Сыч (правый защитник ФК "Карпаты Львов") — по 1 млн евро.

Игроки украинской сборной с оценочной стоимостью свыше 10 млн евро

Сколько стоит сборная Бельгии

Общая стоимость футбольной сборной Бельгии оценивается в 477 млн евро.

В бельгийской команде заявлено 26 игроков, из них 21 — легионеры. Средний возраст игроков — 27,2 лет.

Самым дорогим игроком бельгийской сборной является Луис Опенда, центральный нападающий ФК "РБ Лейпциг". Его стоимость сейчас — 60 млн евро.

Далее следует — Джереми Доку, левый вингер ФК "Манчестер Сити" — с отметкой в 55 млн евро.

На третьем месте — Шарль де Кетеларе, атакующий полузащитник ФК "Аталанта" — с оценкой в 38 млн евро.

Игроки бельгийской сборной с оценочной стоимостью свыше 10 млн евро