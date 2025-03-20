Матч Україна – Бельгія: скільки коштують національні збірні

Вже сьогодні, в четвер, 20 березня, о 21:45 пройде перший матч плей-оф Ліги націй за право грати в дивізіоні А між футбольними збірними України та Бельгії.

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Зустріч відбудеться в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева Кондоміна" або "Естадіо Енріке Рока де Мурсія". Номінально це буде домашній матч для збірної України. Але фактично від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року всі домашні матчі українських спортсменів відбуваються за кордоном.

Матч у відповідь заплановано на 23 березня.

Редакція Delo.ua наводить порівняльну оціночну вартість команд за версією Transfermarkt.

Скільки коштує збірна України

Загальна вартість української футбольної збірної наразі оцінюється у 309,7 млн євро.

В нашій команді заявлено 25 гравців, з них 10 — легіонери. Середній вік гравців — 26,7 років.

Найдорожчим гравцем української збірної наразі є центральний захисник англійського футбольного клубу "Борнмут" Ілля Забарний з оцінкою в 40 млн євро.

Далі йде Георгій Судаков — атакуючий напівзахисник українського клубу "Шахтар" — з оцінкою у 32 млн євро.

На третьому місці — Артем Довбик, який грає центральним нападаючим за італійський клуб "Рома", — з оцінкою в 30 млн євро. Щоправда, принаймні в сьогоднішньому матчі Артем не зможе взяти участь через раптову вірусну хворобу.

Далі рейтинг гравців української збірної за оціночною ринковою вартістю виглядає наступним чином.

Віталій Миколенко — лівий захисник ФК "Евертон" — 28 млн євро.

Анатолій Трубін — воротар ФК "Бенфіка" — 25 млн євро.

Олександр Зінченко — лівий захисник ФК "Арсенал" — 22 млн євро.

Віктор Циганков — правий вінгер ФК "Жирона" — також 22 млн євро.

Андрій Лунін — воротар ФК "Реал Мадрид" — 20 млн євро.

Микола Матвієнко — центральний захисник українського клубу "Шахтар" — 18 млн євро.

Єгор Ярмолюк — атакуючий напівзахисник ФК "Брентфорд" — 12 млн євро.

Владислав Ванат — центральний нападаючий ФК "Динамо Київ" — 11 млн євро.

Микола Шапаренко — центральний напівзахисник ФК "Динамо Київ" — 10 млн євро.

Юхим Конопля (правий захисник ФК "Шахтар") та Дмитро Різник (воротар ФК "Шахтар") — по 7 млн євро.

Валерій Бондар — центральний захисник ФК "Шахтар" — 6 млн євро.

Віталій Буяльський — атакуючий напівзахисник ФК "Динамо Київ" — 4 млн євро.

Олексій Гуцуляк — правий вінгер ФК "Полісся" — 3 млн євро.

Роман Яремчук — центральний нападаючий ФК "Олімпіакос" — 2,8 млн євро.

Богдан Михайліченко (лівий захисник ФК "Полісся") та Олександр Назаренко (лівий вінгер ФК "Полісся") — по 2 млн євро.

Андрій Ярмоленко — правий вінгер ФК "Динамо Київ" — 1,5 млн євро.

Олександр Сваток (центральний захисник ФК "Остин") та Іван Калюжний (центральний напівзахисник ФК "Олександрія") — по 1,2 млн євро.

Єгор Назарина (центральний напівзахисник ФК "Шахтар") та Олексій Сич (правий захисник ФК "Карпати Львів") — по 1 млн євро.

Гравці української збірної з оціночною вартістю понад 10 млн євро

Скільки коштує збірна Бельгії

Загальна вартість футбольної збірної Бельгії наразі оцінюється у 477 млн євро.

В бельгійській команді заявлено 26 гравців, з них 21 — легіонери. Середній вік гравців — 27,2 років.

Найдорожчим гравцем бельгійської збірної є Луїс Опенда, центральний нападаючий ФК "РБ Лейпциг". Його вартість наразі — 60 млн євро.

Далі йде — Джеремі Доку, лівий вінгер ФК "Манчестер Сіті" — з оцінкою у 55 млн євро.

На третьому місці — Шарль де Кетеларе, атакуючий напівзахисник ФК "Аталанта" — з оцінкою у 38 млн євро.

Гравці бельгійської збірної з оціночною вартістю понад 10 млн євро