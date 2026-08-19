Материнская компания Google ссудила почти $4 млрд под рекордные 7% для развития ИИ

Американская компания Alphabet Inc. дебютировала на австралийском долговом рынке, разместив многотраншевый выпуск облигаций на общую сумму 5,5 млрд австралийских долларов ($3,9 млрд). По привлечению долгосрочного финансирования компания согласилась на рекордную для себя доходность в размере почти 7% годовых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Доходность 20-летнего транша в размере A$1 млрд была установлена на уровне 6,98% (с премией 180 базисных пунктов в местный бенчмарк), что стало самой высокой стоимостью заимствований в истории компании. Наибольшим траншем в структуре выпуска стали облигации с переменной ставкой на A$1,5 млрд, а совокупный спрос со стороны инвесторов превысил A$18 млрд.

Почему стоимость заимствований достигла рекорда

Несмотря на то, что Alphabet владеет вторым высоким кредитным рейтингом от S&P Global Ratings, высокая ставка отражает общемировые тенденции:

Рост глобальных доходностей: в мире наблюдается взлет ставок по суверенным облигациям из-за инфляционных рисков — доходность 30-летних гособлигаций США достигла максимума с 2007 года, а стоимость заимствований в Германии и Франции также поднялась до многолетних пиков.

Бум корпоративного долга: технологические гиганты привлекают сотни миллиардов долларов для финансирования капитальных затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта. По объемам выхода на мировые рынки заимствований в 2026 году Alphabet уступает только компании Amazon.com Inc.

Давление на рынок капитала: массированные заимствования со стороны IT-сектора усиливают конкуренцию за капитал с государственными ценными бумагами, заставляя эмитентов повышать ставки для привлечения инвесторов.

Напомним, ранее сообщалось, что Google впервые ушел в минус из-за затрат на ИИ, зафиксировав дефицит в $6 млрд. Во втором квартале свободный денежный поток компании стал отрицательным на фоне масштабных закупок серверного оборудования.