Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,78

+0,08

EUR

51,83

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,88

44,77

EUR

52,06

51,85

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Материнська компанія Google позичила майже $4 млрд під рекордні 7% для розвитку ШІ

Alphabet і Google
Материнська компанія Google позичила майже $4 млрд під рекордні 7% для розвитку ШІ

Американська корпорація Alphabet Inc. дебютувала на австралійському борговому ринку, розмістивши багатотраншевий випуск облігацій на загальну суму 5,5 млрд австралійських доларів ($3,9 млрд). За залучення довгострокового фінансування компанія погодилася на рекордну для себе дохідність у розмірі майже 7% річних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Дохідність 20-річного траншу обсягом A$1 млрд була встановлена на рівні 6,98% (із премією 180 базисних пунктів до місцевого бенчмарку), що стало найвищою вартістю запозичень в історії компанії. Найбільшим траншем у структурі випуску стали облігації зі змінною ставкою на A$1,5 млрд, а сукупний попит з боку інвесторів перевищив A$18 млрд.

Чому вартість запозичень сягнула рекорду

Попри те, що Alphabet володіє другим найвищим кредитним рейтингом від S&P Global Ratings, висока ставка відбиває загальносвітові тенденції:

  • Зростання глобальних прибутковостей: у світі спостерігається зліт ставок за суверенними облігаціями через інфляційні ризики — дохідність 30-річних держоблігацій США досягла максимуму з 2007 року, а вартість запозичень у Німеччині та Франції також піднялася до багаторічних піків.
  • Бум корпоративного боргу: технологічні гіганти залучають сотні мільярдів доларів для фінансування капітальних витрат на інфраструктуру штучного інтелекту. За обсягами виходу на світові ринки запозичень у 2026 році Alphabet поступається лише компанії Amazon.com Inc.
  • Тиск на ринок капіталу: масовані запозичення з боку IT-сектору посилюють конкуренцію за капітал із державними цінними паперами, змушуючи емітентів підвищувати ставки для приваблення інвесторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google уперше пішов у мінус через витрати на ШІ, зафіксувавши дефіцит у $6 млрд. У другому кварталі вільний грошовий потік компанії став від'ємним на тлі масштабних закупівель серверного обладнання.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності