Материнська компанія Google позичила майже $4 млрд під рекордні 7% для розвитку ШІ

Американська корпорація Alphabet Inc. дебютувала на австралійському борговому ринку, розмістивши багатотраншевий випуск облігацій на загальну суму 5,5 млрд австралійських доларів ($3,9 млрд). За залучення довгострокового фінансування компанія погодилася на рекордну для себе дохідність у розмірі майже 7% річних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Дохідність 20-річного траншу обсягом A$1 млрд була встановлена на рівні 6,98% (із премією 180 базисних пунктів до місцевого бенчмарку), що стало найвищою вартістю запозичень в історії компанії. Найбільшим траншем у структурі випуску стали облігації зі змінною ставкою на A$1,5 млрд, а сукупний попит з боку інвесторів перевищив A$18 млрд.

Чому вартість запозичень сягнула рекорду

Попри те, що Alphabet володіє другим найвищим кредитним рейтингом від S&P Global Ratings, висока ставка відбиває загальносвітові тенденції:

Зростання глобальних прибутковостей: у світі спостерігається зліт ставок за суверенними облігаціями через інфляційні ризики — дохідність 30-річних держоблігацій США досягла максимуму з 2007 року, а вартість запозичень у Німеччині та Франції також піднялася до багаторічних піків.

Бум корпоративного боргу: технологічні гіганти залучають сотні мільярдів доларів для фінансування капітальних витрат на інфраструктуру штучного інтелекту. За обсягами виходу на світові ринки запозичень у 2026 році Alphabet поступається лише компанії Amazon.com Inc.

Тиск на ринок капіталу: масовані запозичення з боку IT-сектору посилюють конкуренцію за капітал із державними цінними паперами, змушуючи емітентів підвищувати ставки для приваблення інвесторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google уперше пішов у мінус через витрати на ШІ, зафіксувавши дефіцит у $6 млрд. У другому кварталі вільний грошовий потік компанії став від'ємним на тлі масштабних закупівель серверного обладнання.