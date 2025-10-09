Запланована подія 2

Махинации при закупках: "Укрзализныце" вернули 70 млн грн

70 млн грн возвращено Укрзализныце

АО "Укрзализныця" благодаря совместной работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и команды департамента корпоративной безопасности УЗ вернули 70 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

Отмечается, что в сентябре 2025 года частная компания перечислила 70 млн грн в пользу "Укрзализныци" - как частичное возмещение ущерба, причиненного предприятию из-за махинации при закупках кабельно-проводниковой продукции в 2022-2023 годах.

В "Укрзализныце" отметили, что продолжают совершенствовать подходы к закупочной деятельности. В частности, благодаря упрощению тендерных условий и активному диалогу с участниками рынка, компании удалось преодолеть квазимонополию одного из поставщиков в сфере кабельно-проводниковой продукции, где было обнаружено злоупотребление. Это обеспечило значительное снижение цен и качество закупок.

Так, при последних закупках кабельно-проводниковой продукции в августе-сентябре 2025 года для обеспечения потребностей железнодорожной инфраструктуры, экономия по результатам торгов по сравнению с ценами 2023 года составила до 32%.

В целом с 2023 года благодаря слаженным действиям Укрзализныци, НАБУ и САП удалось компенсировать более 185,6 миллионов гривен ущерба, нанесенного обществу в результате коррупционных нарушений.

Из этой суммы более 70 миллионов гривен было возмещено в рамках расследования злоупотреблений при закупках природного газа, свыше 41 миллиона гривен в рамках расследования завладения денежными средствами УЗ при закупке скреплений рельсовых, 3 миллиона гривен по результатам расследования махинаций в закупках горючего и 70 млн грн по результату расследования кабельно-проводниковой продукции.

Напомним, Служба безопасности Украины провела обыски у бывших детективов НАБУ, касающихся злоупотреблений в сфере грузовых перевозок на "Укрзализныце".

Автор:
Светлана Манько