Махінації під час закупівель: "Укрзалізниці" повернули 70 млн грн

АТ “Укрзалізниця” завдяки спільній роботі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та команди департаменту корпоративної безпеки УЗ повернули 70 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що у вересні 2025 року приватна компанія перерахувала 70 млн грн на користь "Укрзалізниці"— як часткове відшкодування збитків, заподіяних підприємству через махінації під час закупівель кабельно-провідникової продукції у 2022-2023 роках.

В "Укрзалізниці" зауважили, що продовжують вдосконалювати підходи до закупівельної діяльності. Зокрема, завдяки спрощенню тендерних умов та активному діалогу з учасниками ринку, компанії вдалося подолати квазімонополію одного з постачальників у сфері кабельно-провідникової продукції, де було раніше виявлено зловживання. Це забезпечило значне зниження цін та підвищення якості закупівель.

Так, під час останніх закупівель кабельно-провідникової продукції у серпні-вересні 2025 року для забезпечення потреб залізничної інфраструктури, економія за результатами торгів у порівнянні з цінами 2023 року склала до 32%.

Загалом із 2023 року завдяки злагодженим діям Укрзалізниці, НАБУ та САП вдалося компенсувати понад 185,6 мільйонів гривень збитків, завданих товариству внаслідок корупційних порушень.

З цієї суми понад 70 мільйонів гривень було відшкодовано в межах розслідування зловживань під час закупівель природного газу, понад 41 мільйон гривень в межах розслідування заволодіння грошовими коштами УЗ під час закупівлі скріплень рейкових, 3 мільйона гривень за наслідками розслідування махінацій в закупівлях пального та 70 млн грн по результату розслідування заволодіння грошовими коштами УЗ в закупівлях кабельно-провідникової продукції.

