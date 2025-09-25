СБУ прокоментувало обшуки у колишніх детективів НАБУ: заперечують тиск на антикорупційні органи

Служба безпеки України 25 вересня провела обшуки у колишніх детективів НАБУ, які стосуються зловживань у сфері вантажних перевезень на "Укрзалізниці" і не пов'язані з тиском на антикорупційні органи.

Про це інформує Delo.ua.

Що кажуть в СБУ

Як йдеться в заяві пресслужби СБУ, обшуки відбуваються з дозволу суду, а слідчі заходи тривають лише у посадовців "Укрзалізниці" та приватних підприємців, які є фігурантами розслідування зловживань на вантажних перевезеннях.

"Обшуки у посадовців "Укрзалізниці" не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники", - наголосили в СБУ.

Там додали, що будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими.

Обшуки у колишніх детективів НАБУ

У НАБУ заявили, що працівники СБУ проводять слідчі дії в колишніх детективів бюро, які нині є працівниками "Укрзалізниці".

У відомстві кажуть, що такі обшуки, ймовірно, пов’язані з попередньою діяльністю детективів, які викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ.

"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", — вважають в НАБУ.

Затримання працівників НАБУ

21 липня у працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки. Низка посадовців отримали підозри й були затримані.

СБУ та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Так, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у пособництві Росії. Також у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Йому закидають шпигунство для російської спецслужби.

Причетним також називають чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, що переховується за кордоном. За даними слідства, він був топовим агентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Паралельно трьом працівникам НАБУ вручили підозри щодо ДТП. Бюро заявило, що аварії є різними інцидентами й відбувалися роки тому.

У НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. У САП стверджують, що працівники СБУ прийшли з перевіркою без офіційного попередження, як передбачає закон. А також отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи та спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

В СБУ це відкидають, а заяви про можливе розкриття негласних слідчих дій є "безпідставними й маніпулятивними".

Також в СБУ вказують, що можуть проводити невідкладні слідчі дії без ухвали суду "у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій у межах розслідувань щодо співпраці з країною-агресором".

Нещодавно Руслану Магамедрасулову оголосили про нову підозру. Йому інкримінують незаконні махінації з податками українських підприємств.