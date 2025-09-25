Запланована подія 2

СБУ прокомментировала обыски у бывших детективов НАБУ: касаются злоупотреблений на "Укрзализныце"

СБУ
СБУ проводит обыски у бывших детективов НАБУ / СБУ

Служба безопасности Украины 25 сентября провела обыски у бывших детективов НАБУ, касающихся злоупотреблений в сфере грузовых перевозок на "Укрзализныце". СБУ отмечает, что они не связаны с давлением на антикоррупционные органы.

Об этом информирует Delo.ua.

Что говорят в СБУ

Как говорится   в заявлении прессслужбы СБУ, обыски проходят с разрешения суда, а следственные мероприятия продолжаются только у должностных лиц "Укрзализныци" и частных предпринимателей, являющихся фигурантами расследования злоупотреблений на грузовых перевозках.

"Обыски у чиновников "Укрзализныци" не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институций", о чем сегодня заявили их представители", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что какие-либо злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы.

Обыски у бывших детективов НАБУ

В НАБУ заявили, что работники СБУ проводят следственные действия у бывших детективов бюро, ныне являющихся работниками "Укрзализныци".

В ведомстве говорят, что такие обыски, вероятно, связаны с предыдущей деятельностью детективов, изобличавших организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ.

"Такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов ", - считают в НАБУ.

Задержание работников НАБУ

21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры   происходили обыски. Ряд чиновников получили подозрения и были задержаны.

СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов.

Да, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ   Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в пособничестве России.   Также в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работающего в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его обвиняют в шпионаже для российской спецслужбы.

Причастным также называют действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ   Федора Христенко, скрывающаяся за границей. По данным следствия, он являлся топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

В НАБУ заявили, что эти следственные действия проводились без судебных решений. В САП утверждают, что работники СБУ пришли с проверкой без официального уведомления, как предусматривает закон. А также получили доступ к информации о всех негласных и оперативных мероприятиях и спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

В СБУ это отвергают, а заявления о возможном раскрытии негласных следственных действий "безосновательны и манипулятивны".

Также в   СБУ указывают, что могут проводить безотлагательные следственные действия без определения суда "в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь за собой утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором".

Недавно Руслану Магамедрасулову объявили о новом подозрении. Ему инкриминируют незаконные махинации по налогам украинских предприятий.

Автор:
Светлана Манько