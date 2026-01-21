Махинации с углем для "Центрэнерго": прокуроры разоблачили схему на 380 миллионов гривен

В государственный бюджет вернуть более 114 млн грн в рамках расследования махинаций с закупками угля для ОАО "Центрэнерго".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что эти средства были перечислены частному поставщику в качестве авансовых платежей, однако фактической поставки энергоресурсов на теплоэлектростанции не произошло.

В настоящее время один из поставщиков добровольно вернул полученную сумму после принятых прокурорами мер.

Детали коррупционной схемы

Уголовное производство по факту вероятного присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах было начато в октябре 2025 года по материалам СБУ.

Следствие установило, что в 2024 году "Центрэнерго" заключило соглашения с несколькими частными фирмами на сумму более 380 млн. грн.

Несмотря на условия контрактов, предусматривавших оплату только после получения продукции, должностные лица перечислили деньги заранее. В результате, значительная часть топлива так и не попала на стратегические объекты энергетики.

Правоохранители тщательно проверяют договора еще с двумя поставщиками, которым были выплачены авансы на сумму более 260 млн грн без полного выполнения обязательств.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции устанавливают полный круг должностных лиц, причастных к организации схемы.

Напомним, в декабре 2025 года Минэкономики объявило отбор в наблюдательные советы энергокомпаний, среди которых есть и "Центрэнерго". В целом, предусмотрено замещение как позиций независимых членов, так и представителей государства.

Перед этим Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору.