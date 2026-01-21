Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,90

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Махинации с углем для "Центрэнерго": прокуроры разоблачили схему на 380 миллионов гривен

уголь
В бюджет возвращено 114 млн грн по закупкам угля / Depositphotos

В государственный бюджет вернуть более 114 млн грн в рамках расследования махинаций с закупками угля для ОАО "Центрэнерго".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что эти средства были перечислены частному поставщику в качестве авансовых платежей, однако фактической поставки энергоресурсов на теплоэлектростанции не произошло.

В настоящее время один из поставщиков добровольно вернул полученную сумму после принятых прокурорами мер.

Детали коррупционной схемы

Уголовное производство по факту вероятного присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах было начато в октябре 2025 года по материалам СБУ.

Следствие установило, что в 2024 году "Центрэнерго" заключило соглашения с несколькими частными фирмами на сумму более 380 млн. грн.

Несмотря на условия контрактов, предусматривавших оплату только после получения продукции, должностные лица перечислили деньги заранее. В результате, значительная часть топлива так и не попала на стратегические объекты энергетики.

Правоохранители тщательно проверяют договора еще с двумя поставщиками, которым были выплачены авансы на сумму более 260 млн грн без полного выполнения обязательств.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции устанавливают полный круг должностных лиц, причастных к организации схемы.

Напомним, в декабре 2025 года Минэкономики объявило отбор в наблюдательные советы энергокомпаний, среди которых есть и "Центрэнерго". В целом, предусмотрено замещение как позиций независимых членов, так и представителей государства.

Перед этим Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору.

Автор:
Татьяна Бессараб