Махінації з вугіллям для "Центренерго": прокурори викрили схему на 380 мільйонів гривень

До державного бюджету повернути понад 114 млн грн в межах розслідування махінацій із закупівлями вугілля для ПАТ “Центренерго”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що ці кошти були перераховані приватному постачальнику як авансові платежі, проте фактичного постачання енергоресурсів на теплоелектростанції не відбулося.

Наразі один із постачальників добровільно повернув отриману суму після вжитих прокурорами заходів.

Деталі корупційної схеми

Кримінальне провадження за фактом імовірного привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах було розпочато у жовтні 2025 року за матеріалами СБУ.

Слідство встановило, що у 2024 році "Центренерго" уклало угоди з кількома приватними фірмами на суму понад 380 млн грн.

Попри умови контрактів, що передбачали оплату лише після отримання продукції, посадовці перерахували гроші заздалегідь. У результаті значна частина палива так і не потрапила на стратегічні об'єкти енергетики.

Наразі правоохоронці ретельно перевіряють договори ще з двома постачальниками, яким було виплачено аванси на суму понад 260 млн грн без повного виконання зобов'язань.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановлюють повне коло посадових осіб, причетних до організації схеми.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Мінекономіки оголосило відбір до наглядових рад енергокомпаній, серед яких є і "Центренерго". Загалом передбачено заміщення як позицій незалежних членів, так і представників держави.

Перед цим Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору.