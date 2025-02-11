Махинация с топливной древесиной для ВСУ: в Николаевской области руководитель КЭУ "заработал" более 2,3 млн грн

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководителю Николаевского квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ) в растрате более 2,3 млн грн, выделенных на оборону Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, должностное лицо, для выполнения мобилизационного задания, должно было закупить топливную древесину для нужд ВСУ. Зная реальную цену продукции, фигурант дела организовал схему заработка на закупках.

"Древесина фактически закупалось в лесхозах ГП «Леса Украины» для нужд местного населения, которое имело возможность приобрести ее со скидкой. В дальнейшем, товар через фиктивные фирмы поставлялся в КЭУ уже по вдвое более дорогой цене. Это позволило руководителю управления заработать более 2,3 млн гривен", — говорится в сообщении.

В настоящее время руководителю КЭУ сообщено о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, совершенных в особо крупных размерах по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении руководителя КЭУ от должности.

Напомним, 6 февраля сообщалось, что работники ДБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области, который в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.