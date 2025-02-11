Оборудка з паливною деревиною для ЗСУ: на Миколаївщині керівник КЕУ "заробив" понад 2,3 млн грн

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ) у розтраті понад 2,3 млн грн, виділених на оборону України.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець, на виконання мобілізаційного завдання, мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ. Знаючи реальну ціну продукції, фігурант справи організував схему заробітку на закупівлях.

"Деревина фактично закуповувалася в лісгоспах ДП «Ліси України» для потреб місцевого населення, яке мало змогу придбати її зі знижкою. Надалі, товар через фіктивні фірми постачався до КЕУ вже за вдвічі дорожчою ціною. Це дало змогу керівнику управління заробити понад 2,3 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Наразі керівнику КЕУ повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинені в особливо великих розмірах за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення керівника КЕУ від посади.

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Львівщині, який у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами.