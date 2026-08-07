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Медцентр на Полтавщине запустил собственную солнечную электростанцию

Медцентр на Полтавщине запустил собственную солнечную электростанцию
Медцентр на Полтавщине запустил собственную солнечную электростанцию

Областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний в Полтавской области начал генерацию электроэнергии. В заведении установили солнечную электростанцию мощностью 68,8 кВт, помогающую поддерживать работу медицинского и вспомогательного оборудования во время перебоев во внешней сети.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Система состоит из 110 солнечных панелей, двух инверторов, 15 накопителей электроэнергии и системы управления аккумуляторными батареями.

Произведенная электроэнергия используется для работы рентгенологического отделения, котельной, прачечной, областного фармакологического состава, медицинского архива, отдела мониторинга и оценки мероприятий по противодействию туберкулезу и другим подразделениям.

Ежедневно медцентр принимает около 250 пациентов. Заведение специализируется на помощи людям с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и другими инфекционными заболеваниями.

Солнечную электростанцию установили в рамках программы "Луч надежды". Кроме нее, в медцентре работает автономная котельная, которая может поддерживать теплоснабжение при перебоях в централизованной сети.

С начала года в рамках программы "Луч надежды" собственное генерирование электроэнергии запустило уже 41 медицинское учреждение в Украине.

Добавим, что с января по конец июля 2026 года 40 украинских больниц в рамках программы "Луч надежды" установили солнечные электростанции общей мощностью 3249 кВт. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу медицинского оборудования и оградить заведения от отключений света.

Автор:
Татьяна Гойденко

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