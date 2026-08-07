Медцентр на Полтавщині запустив власну сонячну електростанцію

Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань на Полтавщині розпочав власну генерацію електроенергії. У закладі встановили сонячну електростанцію потужністю 68,8 кВт, яка допомагає підтримувати роботу медичного та допоміжного обладнання під час перебоїв у зовнішній мережі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Система складається зі 110 сонячних панелей, двох інверторів, 15 накопичувачів електроенергії та системи керування акумуляторними батареями.

Вироблена електроенергія використовується для роботи рентгенологічного відділення, котельні, пральні, обласного фармакологічного складу, медичного архіву, відділу моніторингу та оцінки заходів із протидії туберкульозу та інших підрозділів.

Щодня медцентр приймає близько 250 пацієнтів. Заклад спеціалізується на допомозі людям із туберкульозом, ВІЛ-інфекцією, вірусними гепатитами та іншими інфекційними захворюваннями.

Сонячну електростанцію встановили в межах програми "Промінь надії". Крім неї, у медцентрі працює автономна котельня, яка може підтримувати теплопостачання під час перебоїв у централізованій мережі.

З початку року в межах програми "Промінь надії" власну генерацію електроенергії запустив уже 41 медичний заклад в Україні.

Додамо, що з січня до кінця липня 2026 року 40 українських лікарень в межах програми "Промінь надії" встановили сонячні електростанції загальною потужністю 3249 кВт. Це дозволяє забезпечити безперебійну роботу медичного обладнання та захистити заклади від відключень світла.