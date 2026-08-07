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Uklon купив оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн: деталі угоди

Uklon купив оператора електросамокатів e-Wings
Uklon купив оператора електросамокатів e-Wings

Uklon придбав 100% корпоративних прав українського оператора електросамокатів e-Wings. Сума угоди становила 97,6 млн грн до коригування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз Uklon.

Угоду закрили 7 серпня 2026 року. Для Uklon це перше придбання іншого бізнесу через M&A.

Після угоди напрям електросамокатів працюватиме під назвою Uklon Scooters. Співзасновник e-Wings Роман Мотрук очолив напрям мікромобільності в Uklon, а співзасновник Олег Білий відповідатиме за операційну діяльність. До компанії також перейшли понад 20 працівників e-Wings.

На перехідному етапі оренда електросамокатів продовжить працювати через застосунок e-Wings у всіх 11 містах присутності. Паралельно Uklon розпочав інтеграцію сервісу у власний застосунок.

e-Wings - це львівський оператор електросамокатів, який представлений у 11 містах: Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, а також в Золочеві, Тернополі, Ірпіні, Чернігові. Загальний парк підключених електросамокатів - близько 3 тисяч. 

Нагадаємо, виторг Uklon у першому кварталі сягнув $32,9 млн, а загальна кількість поїздок перевищила 43,7 млн. Компанія радикально змінила структуру управління та запустила сервіс Travel для бронювання автобусних квитків, наростивши кількість доставок до 1,5 млн за три місяці.

Uklon з квітня 2025 року належить "Київстару".

Автор:
Тетяна Гойденко

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