Uklon купив оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн: деталі угоди

Uklon придбав 100% корпоративних прав українського оператора електросамокатів e-Wings. Сума угоди становила 97,6 млн грн до коригування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз Uklon.

Угоду закрили 7 серпня 2026 року. Для Uklon це перше придбання іншого бізнесу через M&A.

Після угоди напрям електросамокатів працюватиме під назвою Uklon Scooters. Співзасновник e-Wings Роман Мотрук очолив напрям мікромобільності в Uklon, а співзасновник Олег Білий відповідатиме за операційну діяльність. До компанії також перейшли понад 20 працівників e-Wings.

На перехідному етапі оренда електросамокатів продовжить працювати через застосунок e-Wings у всіх 11 містах присутності. Паралельно Uklon розпочав інтеграцію сервісу у власний застосунок.

e-Wings - це львівський оператор електросамокатів, який представлений у 11 містах: Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, а також в Золочеві, Тернополі, Ірпіні, Чернігові. Загальний парк підключених електросамокатів - близько 3 тисяч.

Нагадаємо, виторг Uklon у першому кварталі сягнув $32,9 млн, а загальна кількість поїздок перевищила 43,7 млн. Компанія радикально змінила структуру управління та запустила сервіс Travel для бронювання автобусних квитків, наростивши кількість доставок до 1,5 млн за три місяці.

Uklon з квітня 2025 року належить "Київстару".