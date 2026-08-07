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Uklon купил оператора электросамокатов e-Wings за 97,6 млн грн: детали сделки

Uklon купил оператора электросамокатов e-Wings
Uklon купил оператора электросамокатов e-Wings

Uklon приобрел 100% корпоративных прав украинского оператора электросамокатов e-Wings. Сумма сделки составила 97,6 млн. грн. до корректировки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз Uklon.

Соглашение было закрыто 7 августа 2026 года. Для Uklon это первое приобретение другого бизнеса через M&A.

После сделки направление электросамокатов будет работать под названием Uklon Scooters. Соучредитель e-Wings Роман Мотрук возглавил направление микромобильности в Uklon, а соучредитель Олег Белый будет отвечать за операционную деятельность. В компанию также перешли более 20 сотрудников e-Wings.

На переходном этапе аренда электросамокатов продолжит работу через приложение e-Wings во всех 11 городах присутствия. Параллельно Uklon приступил к интеграции сервиса в собственное приложение.

e-Wings   - это львовский оператор электросамокатов, представленный в 11 городах: Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Кременчуге, Сумах, Горишних Плавнях, Дрогобыче, а также в Золочеве, Тернополе, Ирпене, Чернигове. Общий парк подключенных электросамокатов – около 3 тысяч.

Напомним, выручка Uklon в первом квартале достигла $32,9 млн, а общее количество поездок превысило 43,7 млн. Компания радикально изменила структуру управления и запустила сервис Travel для бронирования автобусных билетов, нарастив количество доставок до 1,5 млн за три месяца.

Uklon с апреля 2025 года принадлежит "Киевстару".

Автор:
Татьяна Гойденко

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